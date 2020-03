Bruk dei ledige hendene i kampen mot korona

Publisert Publisert Nå nettopp

Situasjonen krev no ei større omdisponering av arbeidsstokken vår, skriv Gunhild Berge Stang (V). Foto: Privat

Debattinnlegg

Gunhild Berge Stang Gruppeleiar Vestland Venstre

Koronaviruset sender store deler av norsk arbeidskraft ut i arbeidsløyse og permitteringar, særleg reiseliv og sørvisbransje er hardt råka.

NHO rapporterer at nærare 70 prosent av medlemsbedriftene merkar store konsekvensar og dei fleste rapporterer om permitteringar.

Dette gjeld dei store bedriftene, men like mykje dei små og mellomstore bedriftene rundt om i lokalsamfunna våre.

Vil du ha de viktigaste nyheitene om koronautbruddet rett i innboksen? Meld deg på her.

Landet vårt er på veg inn i ei økonomisk og sysselsetjingsmessig krise. Bygater står nærmast tomme, lokalsamfunn og distrikta er i ferd med å miste nøkkelarbeidsplassar, og familiar mister inntektsgrunnlaget sitt medan huslånet består.

Parallelt blir det rundt om i kommunane mobilisert frivillige til å handtere dei lokale utfordringane koronapandemien gjev. Ein kafemedarbeidar har mista jobben sin fordi folk ikkje lenger går ut og et, samstundes som naboen tilknytt frivillighetssentralen køyrer ut mat til dei som sit i heimekarantene. Er ikkje dette eit paradoks?

Den nye og svært dramatiske situasjonen i landet vårt krev no ei mykje større omdisponering av arbeidsstokken vår. Det bør vere mogeleg å legge til rette for at mange av dei som no går ut i arbeidsløyse og permitteringar går inn i løna oppdrag for å avhjelpe den kritiske situasjonen landet vårt er i.

Det er så mykje meir meiningsfullt for eit arbeidsført menneske å ta imot løn enn å ta imot ytingar. Alt er enklare i teori enn i praksis, og dette skal ikkje handle om å ese ut offentleg sektor. Men vi har hatt sysselsetjingskriser før, og storsamfunnet har hatt evne til å handterer dette før.

Eg utfordrar myndigheitene til å gjere dei tilpassingar i regelverk som må til for at offentleg sektor, i ein mellombels fase, kan sysselsette fleire til å utføre viktige oppgåver – for å sikre velferd, helse og lokalsamfunn under denne pandemien.