Farvel Bergen, hei Stavanger?

Med etablering av Vestland fylke, har tyngdepunktet flytta seg nordover.

Publisert Publisert Nå nettopp

For Sunnhordland-regionen er det no eit reelt spørsmål om ein heller skal venda seg til Stavanger enn Bergen, skriv innsendarane. Foto: Google Maps

Debattinnlegg

Gaute Epland, ordførar Stord kommune (Ap). Jakob Bjelland, varaordførar Stord kommune (Sp)

Me elskar Bergen. Byen som i mange hundre år har vore magneten for sunnhordlendingar, og på

mange måtar framleis er det. Dei fleste sunnhordlendingar veit akkurat kvar Den blå steinen er.

Og sjølv om det finst folk som heiar på Viking eller Haugesund, var engasjementet like stort mange stader i Sunnhordland som i Bergen sist Brann vann serien. Og likeins fortvilinga etter nedrykket i 2014.

Jamvekta mellom byen og resten av fylket hadde stabilisert seg i gamle Hordaland fylke. Sunnhordland var ein utkant i lag med andre utkantar.

Med etablering av nytt fylke, har tyngdepunktet flytta seg nordover. Men lovnaden om at fylkeskommunale funksjonar og ansvar skulle fordelast i det nye fylket, gav von om at me også kunne koma styrkte ut av samanslåinga.

F.v. Gaute Epland (Ap) og Jakob Bjelland (Sp) Foto: Stord kommune / Privat

Næringsarbeid og ansvar for kollektivtrafikk til sjøs er døme på avdelingar som naturleg kunne verta lagde til Sunnhordland, og me arbeidde hardt for at me skulle få vår del av kaka.

Diverre er fasiten at ingen administrative funksjonar er etablert i Sunnhordland. Tvert om har fylket si overtaking av Statens vegvesen ført til forvitring. Ansvaret for viktige område som samferdsel og kultur er flytta til gamle Sogn og Fjordane.

Les også Flere ordførere åpner for å forlate Vestland

Då det vart klart korleis det nye fylket ville sjå ut, drøfta fleire kommunar i Sunnhordland mogeleg overflytting til Rogaland. Men på Stord fekk innbyggarinitiativet berre ei røyst i kommunestyret.

Trua på at det ville koma effektiv og døgnopen veg til fylkeshovudstaden, gjorde at fleirtalet ynskte å halda fram i Vestland, og Hordaland fylke hadde så langt stått skulder ved skulder med oss. Om fylkestinget no legg vekk ferjefri veg Stord-Os, forsvinn det fremste argumentet mot fylkesbyte.

Les også Vestland fylke vil prioritere E16 fremfor Hordfast

For Rogfast vert realisert, og dei fleste kommunane i Sunnhordland får raskare og sikrare kommunikasjon til Stavanger enn til Bergen. Gjennom å stå saman har Rogaland lukkast langt betre i å få til utvikling enn gamle Hordaland.

Medan skiftande styre, omkampar og manglande evne og vilje til å skapa breie forlik har ført til at lite har skjedd dei siste ti åra i vårt fylke, har Rogaland oppnådd vedtak om Ryfast, Rogfast, 4-felts veg Stavanger-Kristiansand og dobbeltspora jarnbane på Jæren.

Les også BT på leiarplass: «Vestlandet treng Hordfast»

Påstanden om at stordabuen ikkje er oppteken av liv og helse, er falsk. Me stiller oss bak rassikring

både mellom Bergen-Voss og andre strekningar. At fylkesutvalet prioriterer Bergen-Voss, er ikkje overraskande, og heller ikkje det som skapar reaksjonane i sør.

Men at fylkesutvalet til dømes støttar Ringeriksbanen, som kostar nokolunde det same som Hordfast, burde provosera fleire enn oss. Korleis fylkesordføraren kan klaga på for lite midlar til vest, og samstundes støtta eit veg -og baneprosjekt mellom Bærum og Hønefoss på kostnad av å knyta eige fylke saman, er eit mysterium.

Les også Skuffet over fylkespolitikerne – nå vil Stord ut av Vestland

Kommentarfelta i BT har runne over av karakteristikkar av oss som egoistiske og sutrete, og at me ikkje

respekterer fleirtalet. Me respekterer sjølvsagt fleirtalet, men har rett til å reagera.

Vestland fylke overser ynska vår region har, men kjem også til å reagera dersom regjering og storting går mot Vestland sine ynske når dei gjer endeleg vedtak om Nasjonal Transportplan.

Les også Gerd Tjeldflåt: «Sunnhordland har sett seg sjølv på sidelinja i Vestland»

Forslaget om å verta rogalendingar har møtt både støtte og motstand på Stord. Mange stordabuar har sterke kjensler for Bergen og ser dette på ein annan måte enn oss, som har kjent på at me ikkje når fram og vert nedprioriterte i nye Vestland fylke.

Vegen mot eit eventuelt fylkesskifte vert ein prosess, der alle syn skal koma fram. Folkeviljen på Stord skal få rå.

Men vårt høgste ynske er at fylkestinget snur innstillinga frå fylkesutvalet, og prioriterer ferjefri veg Stord-Os. Slik slepp me å setja i gang prosessen med fylkesskifte, og kan i staden vera med og byggja nye Vestland fylke.