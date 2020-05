På nasjonaldagen feirer jeg demokratiet, ikke 17. mai-komiteen

17. mai-komiteen må fortsatt tåle kritikk.

Høye hatter og lange sløyfer når 17. mai-komiteen går i prosesjon. Foto: Odd Nerbø (arkiv)

Debattinnlegg

Sofie Marhaug Rødt-politiker

Jeg takker gjerne mangfoldet som utgjør 17. mai-feiringen i Bergen. Jeg takker buekorpsene, flaggtoget og foreningene som Jostein Bjørnson Myklebust og Thorbjørn Kaland hyller i sine innlegg.

Der stopper imidlertid takknemligheten. 17. mai-komiteen må fortsatt tåle kritikk.

Jeg kan styre min begeistring for en forholdsvis lukket herreklubb. På 17. mai bør vi heller feire idealene om likhet og frihet, som 1814 også handlet om. I Bergen havner disse i skyggen av sirkuset til 17. mai-komiteen, denne utvalgte gruppen som får gå fremst i hovedprosesjonen.

Det finnes andre tradisjoner vi kunne valgt å fremheve. I de fleste byer er barnetogene dagens høydepunkt. Disse oppsto etter at størrelser som Henrik Wergeland og Bjørnstjerne Bjørnson foreslo at nasjonaldagen skulle være barnas dag. Da Wergeland skrev «Vi ere en Nation vi med / vi Smaa, en Alen lange» siktet lengdemålet alen til barna – ikke til lengden på 17. mai-komiteens flosshatter.

Å rette skyts mot flosshattene kan virke flåsete. Kan ikke folk kle seg som de ønsker? Dessverre er kritikken relevant all den tid komiteen har vedtektsfestet at medlemmene skal bære hatter og hvite hansker. Vedtaket kan forresten forklare noe av grunnen til at komiteen sliter med å rekruttere flere kvinner.

At 17. mai-komiteen i Bergen er spesielt demokratisk er dessuten en overdrivelse. Selv om medlemsorganisasjonene velger representanter årlig, har komiteen et arbeidsutvalg på syv personer som komiteen selv utpeker. Dermed kan formann, viseformann osv. bli utnevnt av komiteen år etter år. Og det heter selvsagt «formann» i stedet for en mer kjønnsnøytral tittel, hvis det skulle være noen tvil om den saken.

Fortsatt ikke overbevist om at 17. mai-komiteen er et eksklusivt selskap? Vel, medlemmene slås til «ridder» og siden «kommandør» etter henholdsvis 10 og 25 års medlemskap i komiteen. Enkelte medlemmer har altså hatt regien på Bergens nasjonaldag i flere tiår.

La oss heller gjøre stas på nasjonaldagen ved å feire den radikale arven fra 1814: La oss feire frihet og likhet, og gjøre demokratiet mer levende! Da er det nødvendig å utfordre inngrodde maktstrukturer – selv i 17. mai-komiteen.