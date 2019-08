Nervene dine er deg. Du bør behandle dem med respekt.

DEBATT: Dersom du fremdeles har ferie, bør du bruke den til å slappe av. Kronisk stress er skadelig for nervene.

NERVETRÅDER: Nervene dine jobber intenst uten at du selv legger merke til det, skriver nevrolog Christopher Elnan Kvistad. NTB Scanpix

Christopher Elnan Kvistad Nevrolog og postdoktor

Mindre enn 2 timer siden

Nerver har fått et dårlig rykte på folkemunne. Man spør gjerne om noen har «nerver» dersom man oppfatter vedkommende som nervøs eller engstelig.

Som nevrolog synes jeg dette ryktet er høyst ufortjent. Det er i det hele tatt nervene dine og deres samspill som gir deg følelsen av å eksistere, av å leve her og nå. Og hvordan de klarer det, er et av livets store mysterier.

For nervecellene dine jobber intenst uten at du selv legger merke til det. At du her og nå leser disse ordene, illustrerer dette.

Lyset fra papiret skal treffe perfekt på netthinnene. Da må øynene være presist posisjonert og synkrone når de beveger seg langs teksten. Det minste avvik vil føre til dobbeltsyn, men dette tar nervene seg av.

Etter at lyset har truffet netthinnene, blir lysets partikler, fotonene, omgjort til nervesignaler, som løper gjennom synsnervene og ender opp i synsbarken på hver sin side bakerst i hjernen.

Millioner av koblinger herfra til andre deler av hjernen fører ikke bare til at du kan se, men også forstå og prosessere ordene du leser. Du reflekterer over innholdet i teksten og sammenlikner ubevisst med ting du har lest og erfart tidligere.

Basert på blant annet personlighet, preferanser og dagens humør, reagerer du følelsesmessig. Hvis jeg som skribent er heldig, blir også noe av budskapet lagret i din hukommelse.

Alt dette er nervecellenes verk.

Samtidig holder du kanskje en kaffekopp i hånden. Kontinuerlig løper det da nervesignaler i opptil 400 km/t fra hjernen til hånden din, for at de riktige musklene til enhver tid skal være spent i akkurat riktig styrke.

Motsatt vei, fra hånden til hjernen, går det like mange signaler like fort med informasjon om håndens posisjon i rommet. Og mens denne symfonien av nervesignaler perfeksjonert til fingerspissene (bokstavelig talt) løper frem og tilbake, påtar nervecellene seg ydmykt også annet arbeid, som mange vil mene er høyst nødvendig:

At kroppstemperaturen din er rett innstilt, at maten går gjennom tarmen, at du får beskjed om å tisse, at du puster og at hjertet slår i riktig rytme.

NEVROLOG: Christopher Elnan Kvistad. PRIVAT

Du har mye å takke nervecellene dine for. Derfor bør du også ta vare på og behandle dem med en viss grad av varsomhet og respekt.

Nervecellene kan ikke erstattes om de blir ødelagt.

Det finnes sikkert hundrevis av mer eller mindre gode råd for å opprettholde eller forbedre helsetilstanden til nervecellene dine. Jeg tror ikke det vil hjelpe å være fanatisk (dette vil nemlig bryte med mitt siste råd) og skal kun komme med noen få tips:

Det er lurt å holde seg i noenlunde god fysisk form. Dette er sunt for hjernen og motvirker sykdommer som kan føre til massedød av nervecellene dine, nemlig hjerneslag.

Det er også gode holdepunkter for at daglig inntak av en skje tran tilfører deg viktige fettsyrer, som er bra for utviklingen av nervesystemet. Intakt av vitamin D kan beskytte mot sykdommen multippel sklerose, som skader isolasjonen rundt nervecellene.

Videre: Tenk. Når du bruker hjernen din til å for eksempel lese en ny bok eller lære noen ord på et fremmed språk, dannes nye koblinger mellom nervecellene. De trenes og holdes i form.

Sist, men ikke minst: Ikke stress.

Kronisk stress er ikke bare skadelig for nervecellene, men kan også gi høyt blodtrykk og svekket immunforsvar. Dersom du fremdeles har ferie, er det derfor fint dersom du bruker den til å slappe av.

Fra et materialistisk synspunkt utgjør de 100 milliarder nervecellene dine din identitet, atferd og sjel. Kort sagt, nervecellene dine er deg.

Derfor kan det være lurt å ta vare på de, for eksempel ved å ta ferie med god samvittighet.

Publisert 5. august 2019 13:10