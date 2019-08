Entra: Vi er blitt en erfa­ring rikere

Det var aldri i våre tanker å utfordre ytringsfriheten.

Paul S. Amundsen

Ida Schlotterbeck Kommunikasjonssjef i Entra ASA

Håndteringen av kunstneren AFKs utstilling «We are millions» i Media City Bergen har ført til mye medieomtale og til dels sterke påstander. Derfor har vi lyst til å oppklare en del ting.

Entra ASA er et eiendomsselskap som eier halvparten av selskapet Lars Hilles gate 30 AS, som igjen er eier av bygningen som huser Media City Bergen. Det er vi som drifter bygget og har ansvar for at leietakerne har gode arbeidsplasser.

Vi er selvsagt opptatt av grunnleggende verdier som ytringsfrihet, demokrati og kunstnerisk frihet, og gjør hva vi kan for å være et samfunnsansvarlig selskap. Men det er viktig å huske at Entra er et eiendomsselskap og ikke en mediebedrift eller kunstformidler. Vår jobb er å sørge for fornøyde leietakere.

Vi har inngått en avtale med selskapet Compass Group om drift av restauranten på Media City Bergen. Det betyr at de har ansvaret for utsmykkingen og kan blant annet invitere kunstnere til å stille ut i restaurantdelen.

Vi ønsker at dette skal bidra til et godt miljø og et spennende arbeidssted. Compass Group inviterte på denne bakgrunn kunstneren AFK til å stille ut.

Reaksjonen på utstillingen «We are millions» kom raskt fra brukere av bygget, og de var av en slik karakter at vi valgte å ta dette opp med Compass Group.

Vår reaksjon var absolutt ikke basert på vurderinger av ytringsfrihet eller kunstnerisk frihet. Vi var utelukkende opptatt av at Media City Bergen skal være et godt og trivelig arbeidssted for alle brukere og besøkende.

Vi registrerer at enkelte «krever» at Entra offentliggjør hvilke brukere/besøkende som kontaktet Entra om saken. Det er selvsagt ikke aktuelt. Denne dialogen er et forhold mellom dem og oss, og beslutningen om å avslutte utstillingen tidligere enn først planlagt ble tatt av Entra og Compass Group alene.

Som mange nå kjenner til fikk saken stor oppmerksomhet både fra eksterne parter, fra mediene og fra våre egne leietakere i Media City Bergen. Basert på disse reaksjonene gjorde vi en ny vurdering der konklusjonen var at vi ombestemte oss. AFK ble kontaktet og er invitert til å sette opp utstillingen igjen.

Vi har lært av dette, men vil forsikre alle om at det aldri var i våre tanker å utfordre ytringsfriheten. Når utstillingen er på plass, kan både arbeidstakere og gjester igjen oppleve kunsten og gjøre sine egne refleksjoner. Vi er blitt en erfaring rikere.

