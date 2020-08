Høgskulen legger opp til at jeg må drasse med meg trillekoffert

Bygget er flunkende nytt, men HVL mislykkes i å legge til rette for masterstudenter. Skap til bøker og forskningsmateriell finnes ikke.

Publisert Publisert Nå nettopp

Masterstudent Erik Ekrem mener Høgskulen på Vestlandet ikke tilbyr masterstudenter gode nok arbeidsforhold. Foto: Privat

Debattinnlegg

Erik Ekrem Mastergradstudent i samfunnsfagdidaktikk ved Høgskulen på Vestlandet

Høsten 2020 åpner Høgskulen på Vestlandet (HVL) sitt nye bygg «K2», og det viser seg at de feiler nok en gang med å bygge et tilstrekkelig skolebygg med tanke på arbeidsforhold og organisering til alle sine studenter.

Da HVL åpnet det første bygget på Kronstad, som sto ferdig i 2014, var det heller ikke nok leseplasser, og mange studenter har måttet sitte på gangen, eller snike seg inn på pianorommene på musikkseksjonen for å finne en ledig plass.

I høst går siste kull på «den gamle masteren» på lærerutdanningen inn i sitt

forsknings- og skriveår, men HVL gjør det ikke lett for verken oss og andre masterstudenter.

Etter at vi fikk vite at vi skulle flyttes fra trofaste Møllendalsveien – med sin 90-talls estetiske sjarm – til K2, var forhåpningene store. Men forhåpningene om fast arbeidsplass og gode forutsetninger for masterprosjekt skulle vise seg å være falske da selv i det nye bygget, med en kostnadsramme på 532 millioner kroner

(Statsbygg, 2016), mislykkes HVL i å legge til rette for tilstrekkelige arbeidsforhold.

Les også «Free seating» - en suksesshistorie

Som masterstudent skal jeg sitte i 10 måneder og jobbe med et prosjekt, men får ikke tilbud om fast leseplass. Vi får et tilbud om å booke leseplass fire ganger annenhver uke. Jeg ønsker å opplyse HVL om at jeg går på et heltids masterstudium, og jeg har ikke har tenkt å jobbe med masterprosjektet mitt fire ganger hver fjortende dag.

Det finnes heller ikke bokskap på lesesalene i det nye bygget, et resultat av det såkalte clean desk-konseptet (alle pulter skal være ryddet og kunne brukes av mange, red.anm.). Et clean desk-konsept uten skaptilbud for en masterstudent, er for meg absurd.

Selv er jeg i mitt prosjekt avhengig av å ha fysisk materiale og bøker, for å drive med mitt forskningsarbeid. Det vil da bli slitsomt å drasse med seg sekk pluss en trillekoffert fylt med datamateriale til Kronstad hver dag, i håp om å finne en ledig leseplass.

På UiB og andre høgskoler er det vanlig praksis å gi studenter tilfredsstillende forhold når de skal svette og slite seg gjennom et masterprosjekt.

Selv om HVL ikke prioriterer sine egne masterstudenter, så skulle man tro at fokuset på smittevern ville påvirke situasjonen: Faste leseplasser er nok noe både Bent Høie (H) og Henrik Asheim (H) ville anbefalt arealforvaltningen på HVL om de hadde fått sjansen.