Elever og foreldre bør slippe lekser

Som lærer har jeg for lengst stilt meg spørsmålet om hvorfor vi holder på med hjemmearbeid.

Publisert Publisert Nå nettopp

I svært mange hjem får eleven liten eller ingen hjelp til lekser, skriver lærer John Glenn Robertsen. Foto: Thomas Brun / NTB scanpix

Debattinnlegg

John Glenn Robertsen Lærer og samfunnsdebattant

Skolen har forandret seg veldig de siste tiårene – så mye at det på flere områder nesten ikke kan sammenliknes med da mor og far selv var elever.

Fra poden er seks år starter et rotterace, der målet langt der fremme er gode nok karakterer til å kunne lykkes i denne verdenen. Dessverre bukker mange under på veien, og drømmer blir knust.

Norsk skole rir sin kjepphest, lekser, i nærmest blind tro på at det er så fantastisk bra for elevene. Undertegnede er ingen forsker, men en lærer som for lengst har stilt seg spørsmålet om hvorfor vi fremdeles holder på med hjemmearbeid.

Les også Øving gjer meister – og lekser er øving

Jeg er forpliktet til å gi lekser, men har alltid forsøkt å holde det på moderat til lavt nivå, hva gjelder mengde. Årsakene er flere.

Alt hjemmearbeid jeg legger på elever (og i mange tilfeller også foreldrene), bruker jeg også mye tid på å gjennomgå på skolen. Så mye at man av og til lurer på om man rekker å komme gjennom pensum på en forsvarlig måte.

Norske lærere gir lekser i samme grad som lærere i mange andre land, men våre elever bruker mer tid på lekser. Samtidig blir lekser i mindre grad fulgt opp med tilbakemelding fra lærerne i Norge.

John Glenn Robertsen Foto: Privat

Det siste finner undertegnede kritikkverdig. Elever som har slitt og svettet over hjemmearbeid, skal selvsagt ha rett på skikkelig oppfølging hver bidige gang.

Internasjonal forskning på lekser går i begge retninger, men det stilles stadig kritiske spørsmål om hvor stort læringsutbyttet egentlig er.

Mange vil nok hevde at lekser skaper gode arbeidsvaner, og det gjelder sikkert for en del. Men lekser som påtvinges elevene, kan også resultere i skoletrøtthet og utmattelse (særlig på ungdomstrinnet og videregående).

Det finnes det urovekkende mange tilfeller av.

Les også Vi bør vurdere mindre skolearbeid også etter koronaskolen

I svært mange hjem får eleven liten eller ingen hjelp. Det kan skyldes foreldre som rett og slett ikke er i stand til å gi nødvendig støtte av ulike årsaker. Langt fra alle bor i en stor og praktisk bolig, hvor mor og far har både ressurser og vilje til å støtte opp om skolearbeidet, og hvor arbeidsro og disiplin råder.

Mange foreldre vil nok kjenne seg igjen, når jeg hevder at lekser både skaper negative familiesituasjoner og er en prøvelse for begge parter.

Si at vi kutter ut lekser. Får elevene lært det de skal? Det er selvsagt et godt spørsmål. Men jeg vil tro at undervisningen kan bli mer effektiv, og jeg stiller også spørsmålet: Trenger elevene egentlig å lære alt det læreplanene er fylt med?

Vel vitende om at jeg erter på meg faglærere, hadde både norsk- og engelskfaget trengt en skikkelig utrensking av helt unyttige (og smale) emner!