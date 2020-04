Skremmende å risikere å føde alene

Vi kjenner på en tristhet over at vi kanskje ikke får dele et stort øyeblikk i vårt liv.

Malin Ali nærmer seg slutten av graviditeten. Hun kjenner på en uro over at hun risikerer å måtte føde uten at mannen er til stede. Foto: Privat

Debattinnlegg

Malin Ali førstegangsfødende

Å skulle bli mamma innebærer tanker og forventninger til graviditet, fødsel og livet som foreldre. Nå som verden er under en pandemi, er det plutselig mange nye ting å forholde seg til.

Ammekurs og fødselsforberedende kurs blir avlyst, men det mest skremmende for de fleste av oss, er å risikere å føde uten partneren til stede.

Det er en sårbar tid, og det er store øyeblikk som mor og partner ønsker å dele sammen. Jeg forstår at tiltakene er innført for oss fødende og våre nyfødte barns sikkerhet og helse, men det er likevel en utfordring.

Selv om fødende vil bli godt ivaretatt av jordmødre og helsepersonell, kan det ikke erstatte tilstedeværelsen av partner, iallfall ikke for meg.

For min mann blir det tøft om han må sitte hjemme alene, uvitende om hvordan fødselen går, og om det oppstår komplikasjoner. Vi kjenner på en tristhet hvis vi ikke får dele det som skulle vært et stort øyeblikk i vårt liv sammen.

Slik jeg har forstått det, er det ulike retningslinjer på sykehusene. Noen har fått beskjed om at partner kan være med på hele fødselsforløpet, andre at partner kun kan være til stede i aktiv fødsel og frem til to timer etter fødselen.

Jeg skjønner ikke at smittefaren er ulik dersom partner er der kun under aktiv fødsel og to timer etterpå, istedenfor under hele fødselen? Hva er forskjellen?

Så lenge partneren er frisk og symptomfri, burde det ikke være et problem at hen er med fra start til hjemreise?

Nå nærmer jeg meg slutten av svangerskapet, og har lenge slått meg til ro med at situasjonen er som den er. Men det er synd at det er så mange engstelige gravide med sine partnere der ute. Kan tiltakene justeres litt?

Jeg håper de som lager retningslinjene, kan komme på banen og gjøre en ny og grundig vurdering.