«Viruset» som ramma oss 9. april 1940

Tyske soldatar på Torgallmenningen 9. april 1940. Foto: Ukjent fotograf

Debattinnlegg

Malvin Romslo Indre Arna

Vi les i avisene at koronaviruset er det verste som har hendt her i landet sidan andre verdskrig. Kva var det som hende då, og korleis var det for oss som budde i Noreg på den tida?

Eg vil gjerne gje nokre døme på hendingar i notid og krigsåra 1940-45. No er det karantene for folk som kjem frå utlandet, men dei vel to hundre tusen tyskarane som kom natta til 9 april 1940, vart ikkje sette i karantene, og dei hadde heller ikkje pass.

Denne hendinga var som eit virus, for det norske folk vart på mange vis sett i karantene. Strenge reiseforbod vart innførte, og mesteparten av lagsarbeid, politiske møter og idrettsstemne vart forbodne.

I dag kan vi gå i butikkane for å handle, og vareutvalet er svært godt. Under krigen var også butikkane opne, men det var ikkje stort å få kjøpt.

Alle fekk tildelt såkalla rasjoneringskort for ymse matvarer som mjøl, kaffi, sukker og så vidare, men problemet var at desse varene ikkje alltid var å få tak i.

Skulane var for det meste opne, men mange av lærarane vart arresterte av tyskarane, så det vart ei tid med mindre skulegang.

Kva er det så som minner om koronaviruset?

Malvin Romslo (92) Foto: Privat

Dette viruset hadde vi heldigvis ikkje, men vi hadde noko som var mykje verre, for ingen vaksine kunne hjelpe.

Namnet på «viruset» var nazist.

Ein del av berarane av dette «viruset» var våre eigne landsmenn. Problemet var at «viruset» ikkje syntest utanpå, berre hos dei som gjekk i hirduniform.

Det var eit svært dødeleg «virus», og mange tusen nordmenn døydde.

No får vi informasjon nesten heile døgnet om helsestoda både i radio, aviser og fjernsyn. Under krigen var det ikkje fjernsyn, det fanst ikkje i Noreg på den tida. Radioane vart konfiskerte av tyskarane, og avisene vart redigerte av okkupasjonsmakta og nazistane.

Heldigvis hadde ein del nordmenn klart å lura unna radioen, slik at sanne nyheiter gjekk frå mann til mann, også små illegale aviser.

Norge reiste seg etter okkupasjonen, og vil kome ut av denne krisa og, meiner Malvin Romslo. På biletet jubelscener frå Oslo 8.mai i 1945 Foto: Kihle / NTB / Scanpix

Det har vore skrive mykje om krigstida 1940–1945, men den kan forklarast best av dei som kjende seg utrygge kvar dag i fem år.

Vi som var born og ungdomar på den tida, hadde mykje redsle for at noko skulle skje med foreldra våre. Vi merka at enkelte fedre plutseleg vart borte, og lite fekk vi veta om kor dei vart av.

I ettertid trur eg at det vart gjort i beste meining, for å ikkje uroa oss.

Like plutseleg som «viruset» kom, vart det borte den 9. mai 1945, så kva no?

Landet vårt var lut fattig, utarma av tyskarane i fem år. Det var ikkje lett å få landet på fote igjen men med alle folk i arbeid vart det ein landsdugnad.

Vi fekk god hjelp frå USA, slik at oppbygginga av landet vårt gjekk raskare. Eg trur at når vi klarte å få Noreg på fote att etter krigen med dei føresetnadene vi då hadde, bør det vera mykje lettare etter dette koronaviruset, med dei ti tusen milliardane vi har i oljefondet.

La oss ta eit lite steg tilbake i velstanden vår. Det får heller verta litt mindre til våre barn og barnebarn, for no er det viktig å halde dei fleste hjula i gang.

Vi må huske at det «viruset» under krigen varte i fem år, så vær budd på at dette koronaviruset kan vare lenge.