Som kjøttspiser får man skylden for det meste

OMSTRIDT: Kjøtt er plutselig blitt helsefarlig, skriver innsenderen, som stiller seg tvilende til slike påstander. Foto: Scanpix (arkiv)

Trond Guntveit Bergen

Publisert: Publisert 26. april 2019 12:00







BT-kommentator Morten Myksvoll hevder at veganere møter mange fordommer. Min erfaring er den motsatte. Som kjøttspiser får man skylden for alt fra klimakrise til husdyrs lidelser. At et salatblad ikke har ansikt og lager lyder betyr ikke at man ikke «tar liv» når man rykker det opp av jorden.

Om så ikke dette skulle være nok, så er plutselig råvaren kjøtt blitt helsefarlig. Selv om den såkalte viking-dietten besto nettopp av råvarer; mye kjøtt, fisk, bær og nøtter. Man levde langt sunnere da enn i vår tid. Nå er det trender som bestemmer hva vi spiser.

Den største synderen når det gjelder kosthold i dag er uansett hvetemel og sukker. Så nå når ski og påskemarsipan blir byttet ut med grill og hage; spis og kos dere! Og gjerne en biff på grillen. Spis gjerne en god salat til.

