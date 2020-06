Belit deg, Bakke-Jensen!

Forsvaret og kulter er begge viktige deler av det som gjør Bergen til Bergen. Det er ingen grunn til å sette dem opp mot hverandre.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (Frp) bør bli med på sin egen dugnad, skriver Jette Christensen (Ap). Foto: Thomas Brun / NTB scanpix

Debattinnlegg

Jette Christensen Stortingsrepresentant (Ap)

Det ble ingen Bergenfest eller storkonserter på Koengen i sommer. Det ble ingen Bergen Matfestival. Det ble ingen dansing, klemming av gamle venner eller synging med nye bekjentskaper.

For første gang på 27 år var det ikke en lyd å høre i Bergen by i regi av folkene bak Bergenfest. De ble tvunget til å avlyse. Det samme gjelder Festspillene, matfestivalen og flere arrangement i andre byer.

Jette Christensen (Ap). Foto: Eirik Brekke

Likevel krever Forsvarsbygg leie for tomme gressplener. I Bergens Tidendes sak i mai uttaler representanten fra Forsvarsbygg at de bare følger retningslinjene, og at det er mulig å be om en måneds utsettelse.

Jeg forstår at Forsvarsbygg ikke har mandat til å gjøre noe annet enn å følge retningslinjene fra departementet. Men det er åpenbart noe i veien med retningslinjene, og forsvarsministeren bør endre dem.

Jeg sendte spørsmål til forsvarsministeren. Ville han be Forsvarsbygg om å slutte å kreve penger for områder som er leiet for å avvikle arrangement som regjeringen har lagt ned forbud mot?

Jeg antok på mange måter at dette var en situasjon de ikke var klar over, og at svaret ville være noe i retning av: «Hva? Dette er jo helt feil. Takk for at du sa fra. Dette fikser vi selvsagt med en gang.»

Det ble ikke helt sånn.

Svaret kom sent, noe departementet begrunnet med koronasituasjonen. Alle og enhver har vel opplevd økt arbeidspress under korona. Særlig konsertarrangører og restauranter, som i månedsvis har forsøkt å skru livsverket sitt til, for å imøtekomme nye føringer fra det offentlige.

Departementet skriver at de vil utsette innkreving inntil videre for leietakere som anmoder om det. Men en utsettelse av en urimelig regning er ikke helt det jeg ba om.

Videre skriver de at «alle kontraktene er ikke vurdert individuelt, og heller ikke i forhold til om den enkelte leietaker kan påberope seg force majeure (...) der det kontraktsmessig er slik at leietaker kan kreve avslag i leien helt eller delvis pga. situasjonen, er Forsvarsbygg positive til en slik løsning.»

At det skulle bli forbudt å samle mennesker til en mat– eller musikkfestival på grunn av covid-19, er sannsynligvis ikke omtalt i noen kontrakter.

Det er regjeringen som av hensyn til smittevern har gjort det umulig å gjennomføre arrangementene som planlagt. Det har både arrangører og underleverandører fra lyd og lys til restauranter og lokalmatprodusenter vist stor forståelse for.

Men når den samme regjeringen oppfordrer til dugnad og ikke har tenkt å bidra selv, begynner det å skorte på godviljen. Det skjønner jeg.

Forsvaret og kultur er begge viktige deler av det som gjør Bergen til Bergen. Det er ingen grunn til å sette dem opp mot hverandre.

I en tid der regjeringen selv er for travelt opptatt med covid-19 til å svare på spørsmål fra Stortinget, kan det jo tenkes at arrangører har bedre ting å drive med enn å trygle om fritak fra en regning de aldri skulle fått.

Her bør forsvarsministeren belite seg og bli med på sin egen dugnad.