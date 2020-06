Ei naudsynt gransking

Advokat Birthe M. Eriksen bommar på målet.

Granskarane skulle avdekka om det har skjedd urett mot born og familiar i Samnanger kommune, skriv ordførar Knut Harald Frøland. Foto: Marita Aarekol

Debattinnlegg

Knut Harald Frøland Ordførar i Samnanger kommune, Bygdalista

I eit innlegg i BT 10. juni stiller Birthe M. Eriksen spørsmål ved om tre alvorlege barnevernssaker i Samnanger i det heile burde ha vore granska, og meiner at kommunen rettar bakar for smed.

Dei tre sakene har vore ein verkebyll i lokalsamfunnet vårt gjennom ei årrekke. Difor var det etter kommunestyret si oppfatning viktig å koma til botn i sakene.

Og endå viktigare: Å avdekka om det har skjedd urett mot born og familiar. Difor engasjerte kommunen etter anbodskonkurranse to av dei fremste barnerettsjuristane i landet til å granska.

Granskinga avdekka grove overtramp frå det offentlege si side. Utan den ville ikkje desse ha kome fram i lyset. Då blir det ganske utruleg å hevda at sakene ikkje burde ha vore gjenstand for gransking.

Eriksen viser til at det er fleire aktørar i sakskjeda, og at det er fylkesnemnda og deretter tingretten som avgjer sakene og vedtek tvangstiltak. Det er sjølvsagt rett.

Men det er eit faktum at det kommunale barnevernet er den sentrale premissleverandøren i slike saker, sjølve opphavet til det som skjer seinare. Barnevernstenesta si saksframstilling, med sine mogelege feil og manglar, blir dessverre ikkje alltid kritisk etterprøvd.

At det altfor ofte oppstår såkalla følgjefeil, er også erkjent av dei sentrale barnevernsstyresmaktene (Bufdir). Eriksen hevdar derimot at det ligg ein «rettstryggleiksgaranti» innbakt i systemet. No viser sakene frå Samnanger at desse garantiane ikkje alltid fungerer.

Ho kritiserer at granskarane berre har sett på den kommunale handteringa av sakene. Granskinga er utført i samsvar med det mandatet kommunestyret gav dei.

Like fullt kommenterer granskarane i sin rapport at den kritikkverdige sakshandsaminga i vår kommune har følgd sakene vidare, noko dei ut frå si lange erfaring meiner er eit generelt problem:

«Fylkesnemnda og domstolene baserer seg generelt på den informasjonen som fremlegges av partene. Mangelen på skriftlighet og dokumentasjon innebærer derfor en risiko for følgefeil (...) Dette er en betydelig rettssikkerhetsutfordring for berørte familier.»

Når Samnanger kommune no vurderer grunnlaget for et mogeleg søksmål mot tidlegare barnevernsleiar, fylkesnemnda og Nordhordland tingrett, er vi klar over at dette er ukjent terreng. Og sjølvsagt er det ikkje vår oppfatning at alle offentleg tilsette som gjer ein feil, skal kunne saksøkjast.

Men når offentleg tilsette gjer seg skuldige i grove brot på dei lovene dei skal forvalta på vegner av oss alle, eller når offentlege organ som vedtek dramatiske tvangsinngrep kanskje ikkje har undersøkt saka godt nok, bør slike tilhøve etter mitt syn kunna få konsekvensar for einskildpersonar og instansar.

Om dette let seg gjera, er det vi ser på no.

Til sist slår Eriksen fast at Samnanger-saka bør vera ein vekkar for Advokatforeininga og Domstolsadministrasjonen. Det er eg heilt samd i.