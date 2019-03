90 trygge minutter

Når du er 14 år og har en pappa som drikker for mye, kan to omganger på Brann Stadion være ukens 90 tryggeste minutter.

KRITISK: «På Brann Stadion er det alkohol på en del av anlegget. Er det greit?» spør Randi Hagen Eriksrud. Foto: Privat

Randi Hagen Eriksrud generalsekretær i alkovettorganisasjonen Av-og-til

Publisert: Publisert 30. mars 2019 12:00







Seriestart er vårens vakreste eventyr for alle som digger fotball. Det er samhold og heiing. Det er liv, død og et gull som skal hem. Men for mange barn er det også noe annet. Det er beregnet at 90.000 barn vokser opp i et hjem der minst en av foreldrene sliter med alkohol. For disse barna kan pusterommet de får i idretten bety alt.

Jeg har lyst til å videreformidle en historie jeg fikk fra en 14 år gammel gutt, la oss kalle ham Andreas.

Andreas digger fotball og elsker å både spille og se fotball. Noe av det han liker aller best, er å gå på Brann Stadion og se Brann spille kamper. Han elsker samholdet, stemningen – og det at det alltid er liv der.

Men det også en annen grunn til at hjemmekampene til Brann betyr mye for Andreas. Andreas er nemlig et av de 90.000 barna som har en forelder som drikker for mye. Og når han er på kamp med pappaen sin, får han en nitti minutters trygg pause. Han slipper å tenke på hvor pappa er når han kommer hjem, eller hvor full han er. Pappa kommer ikke inn på Brann Stadion hvis han er for full. Og de får faste plasser, så de kan sitte sammen gjennom hele kampen.

Det er den beste tiden han har, forteller Andreas. Den tiden han kan være med pappa på kamp, og være trygg på at han ikke drikker. Den tiden betyr alt, og den vil han gjerne takke Brann for at de gir ham.

FEIL ARENA: Idrett og alkohol hører ikke sammen, mener innsenderen. Foto: NTB Scanpix

Les også Alkoholiker forteller: – På et tidspunkt kunne jeg tømme en vinkartong på en kveld. Neste morgen gikk jeg på jobb.

Det er vanskelig å ikke bli berørt av «Andreas»’ historie. På Stadion får han den tryggheten han ikke får hjemme. På Stadion er pappa bare pappa. Det er ingen flasker å bekymre seg for. Ingen halvlitere å telle. Bare han, pappa og fotballen.

Denne helgen spilles de første kampene i årets eliteserie. I mange kommuner går diskusjonen om det skal være greit å servere alkohol på idrettsarenaer. På Brann Stadion er det alkohol på en del av anlegget. Er det greit? Kan idretten fortsatt være et trygt og godt sted for barn å være hvis det serveres alkohol der? Eller risikerer vi å ødelegge fristedet for barn som «Andreas»?

Det å gå på fotballkamp, og se heltene sine briljere med finter du har øvd på hele uken, er en viktig del av barn og unges idrettsopplevelse. Det er ukens høydepunkt, også hvis du kommer fra et hjem der matpakkene smøres, treningsklærne vaskes og pappa er fast sjåfør til treningen. Men kommer du fra et hjem som «Andreas», er ikke en tur på Stadion bare en fotballkamp. Det er også den ene gangen i uken du kan være trygg på at pappa vil være der for deg. Se deg. Juble og heie sammen med deg.

Derfor er det så viktig at idretten er en trygg arena for alle barn. Også for barn som «Andreas», som trenger å sitte på en tribune der alkoholen ikke har adgang.

Din mening betyr noe

I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg