Ro ned båndtvangen!

DEBATT: Å myke opp reglene vil føre til bedre hundehold.

STRAMME REGLER: Mange kommuner har svært restriktive regler for båndtvang. Det bidrar til at hundene blir tvunget inn i situasjoner de føler seg utrygge i, og som kan utløse atferd som virker truende, skriver innsender. Foto: Steven Senne / TT NYHETSBYRÅN

Stina Porsvoll Nestleder i Bergen Unge Venstre

Publisert: Publisert 6. april 2019 12:00







Sesongen for båndtvang er like rundt hjørnet. Det gjør hundeeiere fortvilet. Dersom en hund napper i båndet og snapper etter en forbipasserende tenker man at hunden er aggressiv, og at båndet er det eneste som redder en fra å bli angrepet. Det er gjerne ikke riktig.

Sannsynligheten er stor for at båndet tvinger hunden til å passere en fremmed på en avstand den ikke er komfortabel med, og den blir redd. Båndet forhindrer også hundens naturlige reaksjon, å gå lenger unna, og derfor bruker hunden kroppsspråket sitt for å vise at den vil ha deg på lengre avstand.

Det er mange som ikke har nok kjennskap til hunders atferd, og det har resultert i en hundelov som fungerer dårlig. Loven lar kommunene lage sine egne regler for båndtvang, og mange kommuner har svært restriktive regler. Det bidrar til at hundene blir tvunget inn i situasjoner de føler seg utrygge i, og som kan utløse atferd som virker truende. Resultatet er et regelverk og hundehold som går på bekostning av hundens livskvalitet.

Stina Porsvoll Foto: Privat

Uansett årsak til å skaffe seg hund, har vi et ansvar for å gi hunden et godt liv. Det krever at hundeeiere skaffer seg nok kunnskap om hunder til å forstå behovene deres.

Det er nødvendig at kommunene tar hensyn til hundenes behov når de utformer båndtvangsregler, og at det stilles strengere krav til hundeeiere. Mer kunnskapsrike hundeeiere vil gi tryggere hunder, og da må det også være mulig å myke opp begrensningene på hundeholdet. Enkelte hunder kan være farlige, men viktigste faktoren om en hund er «farlig» er hvordan den behandles av mennesker. Dagens forbud mot «farlige» hunderaser i hundeloven gir en falsk trygghet og bør fjernes.

Behovet for en ny hundelov er stort. Å blant annet myke opp reglene for båndtvang vil det føre til færre hundeangrep og bedre hundehold.

