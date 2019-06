Høyre forvirrer om HPV-vaksiner

Å påstå det motsatte av sannheten er ikke det såkalte «kunnskapspartiet» Høyre verdig.

Mindre enn 1 time siden







VAKSINEDEBATT: Feilaktig og spekulativt, skriver Øystein Hassel (Ap) om et leserinnlegg fra to Høyre-politikere. byoutline Ørjan Deisz (arkiv)

Øystein Hassel Bystyrerepresentant, Ap

Høyre-politikerne Kjersti Pettersen og Tobias Strandskogs leserinnlegg i BT om HPV-vaksine for gutter er feilaktig og spekulativt.

De to påstår at lite har skjedd siden byens helsesykepleiere tok til orde for at restlageret av HPV-vaksiner skulle tilbys gutter.

Dette er direkte feil.

Les også Les innlegget som innsenderen reagerer på: «Gutter må også få kreftvaksine!»

Restlageret med vaksiner ble delt ut gjennom helsestasjoner til andre grupper, deriblant unge homofile gutter født i 1991 eller seinere.

Det skjedde etter at Ap/KrF/V-byrådet la press på nasjonale helsemyndigheter for å få tillatelse til å bruke restlageret på andre grupper enn vaksinen opprinnelig var tiltenkt.

Hadde kritikken enda vært basert på riktige opplysninger. Slik det står nå, fremstår Pettersen og Strandskogs innlegg mest som et spekulativt forsøk på å slå politisk mynt på Regnbuedagene.

Verre blir det når en tar inn over seg at kritikken burde vært rettet mot deres egen regjering!

«FEILINFORMASJON»: De som ønsker å styre byen, bør vise at de er i stand til å gjøre enkle Google-søk før de kommer med alvorlige påstander, skriver Ap-politiker Øystein Hassel. byoutline Elias Dahlen (arkiv)

Det kan ikke være slik at guttene er mindre verdt når det kommer til livsviktige vaksiner. Derfor foreslo Arbeiderpartiet på Stortinget i fjor høst å få på plass et eget opphentingsprogram for HPV-vaksinasjon av gutter. Tilbudet skulle tilsvare det jenter født i 1991 eller seinere har fått de siste årene.

Det støttet ikke Høyre.

Som Pettersen og Strandskog selv skriver: Handlinger sier mer enn ord.

Å påstå det motsatte av sannheten er ikke det såkalte «kunnskapspartiet» Høyre verdig.

De som ønsker å styre byen, bør vise at de er i stand til å gjøre enkle Google-søk før de kommer med alvorlige påstander.

Slike innlegg er mer egnet til å forvirre enn å opplyse folk. Hvorfor skriver de slikt? Er de selv forvirret, eller ønsker de å forvirre?

En tredje forklaring er at Høyres forvirringsnivå skyldes en kronisk, men tilbakevendende tilstand for enkelte typer politikere: valgkamp.

Publisert 22. juni 2019 12:00

Din mening betyr noe

I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg