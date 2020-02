Å velge yrkesfag gir en drøss av muligheter

Både private og kommunen har et stort behov for unge fagarbeidere.

Roger Valhammer og Emil Gadolin fra Arbeiderpartiet mener det i fremtiden vil være et skrikende behov for faglærte. Foto: SvedOliver / Shutterstock, NTB scanpix

Debattinnlegg

Roger Valhammer Byrådsleder (Ap)

Emil Gadolin Fylkesutvalgsmedlem i Vestland fylkeskommune (Ap)

På søndag går fristen ut. I Bergen og i Vestland skal nå tusenvis av ungdommer velge hva de ønsker å gjøre de neste årene. Først skal dere velge mellom yrkesfag og studieforberedende.

I tillegg finnes det en drøss av forskjellige yrkesfaglige- og studieforberedende tilbud. Det å velge er krevende – kanskje særlig for deg som kommer rett fra ungdomsskolen. Mange rådfører seg nok med mor eller far.

Å velge yrkesfag gir en drøss av muligheter. Etter læretiden er du etterspurt på arbeidsmarkedet. Det gir deg en kompetanse som du alltid har med deg. Gjennom et langt liv har du alle muligheter til å gå nye retninger, men et fagbrev gir deg en trygghet i møte med et arbeidsliv i stadig endring.

Private industribedrifter og i byggenæringen har stort behov for dyktige unge fagarbeidere. Kommunene har også et stort behov for lærlinger og kompetente helsefagarbeidere og barne- og ungdomsarbeidere.

Vi vet at befolkningen blir stadig eldre – og etterspørselen etter kloke helsefagarbeidere kommer til å øke i årene som kommer. IKT er også et viktig satsingsområde.

Vi tror på at arbeidsmarkedet i fremtiden vil etterspørre både kloke hoder og erfarne hender. Kombinasjonen av fagkunnskap og praktisk «knowhow» er nøkkelen til å lykkes i et arbeidsliv i stadig omstilling.

Svaret fra bedriftene er helt tydelig. De trenger menn og kvinner med fagbrev og fagskoleutdanning. NHO lager hvert år et kompetansebarometer som viser hva bedriftene i privat sektor etterspør av kompetanse.

Sagt mer enkelt, svarer bedriftene på «Hva slags arbeidere trenger bedriftene våre?» Behovet for faglærte er stort.

På spørsmål om hvilke fagretninger og utdanningsprogram bedriftene ikke får tak i nok lærlinger troner bygg- og anleggsteknikk og teknikk- og industriell produksjon høyest. Restaurant- og hotellbransjen har et stort behov for faglært arbeidskraft.

Som politikere skal vi gjøre vår del av jobben. Sørge for et godt skoletilbud i hele Vestland. Samarbeide enda tettere med lærebedrifter. Bidra til enda flere tilgjengelige læreplasser. Jobbe for læreplassgarantier, slik at flere får fullført utdannelsen sin.

Og sørge for at dere som går helse- og omsorg eller barne- og ungdomsarbeider faktisk blir tilbudt en 100 prosent stilling når læretiden er omme. Du som nå skal velge retning har antakelig tenkt nøye igjennom hva du søker deg inn på.

Kanskje er det et fag du har tenkt på i årevis, eller noe bestekompisen har overtalt deg om? Kanskje har du vært på en utdanningsmesse og blitt overbevist av en bedrift?

Hvilken yrkesfaglig retning ungdommer velger er fortsatt veldig kjønnsdelt. Gutter kan gjøre en strålende karriere innenfor helsefag, og jenter kan ha stor suksess innenfor byggfag. Vi må ikke la kjønnsmønstre stå i veien for det vi egentlig vil.

Både bedrifter og kommuner belønner utradisjonelle valg. Derfor er vår oppfordring klar: Velg det du vil. Dersom du ønsker deg mer tid på skolebenken etter at du har fått fagbrevet i hånden er mulighetene uante.

Vestland har et stort fagskoletilbud som tilbyr høyere yrkesfaglig utdanning. Der kan du som fagarbeider bygge videre på fagbrevet ditt, og stille enda sterkere i møte med morgendagens utfordringer.

Vi håper mange av dere som nå skal velge, velger yrkesfag. Samfunnet vårt har et skrikende behov for kloke og kompetente fagarbeidere i all overskuelig fremtid.