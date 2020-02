Tyggegummi bør forbys i Bergen

Er det ikke flaut å vise frem gatene til gjester utenbys fra?

OPPGITT: Innsenderen forstår ikke hvordan bergensere kan grise til byen sin med tyggegummi. Foto: Eirik Brekke (Arkiv)

Debattinnlegg

Tore Kristiansen Molde

Bergen kommune har de siste årene brukt titall millioner kroner på å ruste opp store deler av fortausarealene i byen med flotte skifergulv, som gjør byen stadig vakrere for byens befolkning og tilreisende.

En skulle tro at bergenserne ville være glade og stolte av dette arbeidet, som mange også har vært med å betale over skatteseddelen.

Men om du kikker ned på fortauene hvor enn du går i Bergen sentrum, så vil du se at det flotte steingulvet er dekket med tusenvis av hvite flekker med nedtråkket tyggegummi! Bergenserne spytter ut tyggegummien, rett på det flotte gulvet!

Er det noe dere ville gjort på parketten hjemme eller på besøk hos venner? Hvem skal rydde opp dette griseriet?

BØTER: Tore Kristiansen bor i Molde, men har tidligere bodd 15 år i Bergen og jobbet her siden 1980-tallet. Nå vil han ha bøter for tyggegummigriseri. Foto: Privat

Er det ikke litt flaut å vise frem disse gatene til gjester utenbys fra? Det er på tide å erkjenne tyggegummiskam, og kommunen, byens skoleelever og øvrige befolkning bør mobiliseres til opprydding. Hva med «Den store tyggegummifjerningsdagen»?

Den høye konsentrasjonen av tyggegummiflekker på steder hvor ungdom ferdes, kan indikere at noen er mer skyldig enn andre, men det enorme antallet hvite flekker i byen tyder på at svært mange må være blant de skyldige.

Dette er en sak som BT, og andre, har tatt opp flere ganger tidligere, men bergenserne har nå vist gjennom flere tiår at de dessverre ikke er voksne nok til å håndtere tyggegummi uten å grise til byen.

Konklusjonen må være at salg av tyggegummi bør forbys her. Samtidig må det gis høye bøter til de som blir tatt for tyggegummigriseri.

Inntektene kan gå til å premiere dem som rydder opp, og til ytterligere forskjønnelse av byens gater.

