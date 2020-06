Flytt gjerne cruisehavnen ut av Bergen sentrum!

Det vil være det beste for cruiserederiene, passasjerene og Bergens befolkning.

Å flytte cruiseskipene ut av sentrum er en vinn-vinn-situasjon, mener cruisenæringen. Foto: Bjørn Erik Larsen (arkiv)

Debattinnlegg

Tor Christian Sletner Visepresident i Cruise Lines International Association Europa

Bruk av havnearealet i Bergen og plassering av cruisehavnen, har vært diskutert av politikere og Bergens borgere i mange år. Flere aktører har foreslått å flytte cruisehavnen ut av Bergen sentrum, senest i et initiativ fra Rexir og Cowi.

Cruisenæringen støtter en eventuell flytting av cruisehavnen fra sentrum, og vi anser dette som en vinn-vinn-situasjon.

Tor Christian Sletner. Foto: Privat

I andre store cruisedestinasjoner er det ganske vanlig – og ofte ønskelig – at cruisehavnen ligger utenfor sentrum. Der vil fasilitetene være bedre for rederier og passasjerer, og de negative påvirkningene av lokalsamfunnet vil bli redusert.

Det nylig lanserte prosjektet «Kildn» fra Rexir og Cowi har høye miljøambisjoner. Målet er nullutslipp av klimagasser. Det vil være et positivt bidrag for cruisebransjen, som jobber for å redusere utslippene med 40 prosent innen 2030.

Cruisenæringen erkjenner at flere av Bergens borgere opplever det som en belastning å ha en cruisehavn plassert i et trangt sentrum.

Dersom cruisehavnen plasseres utenfor sentrum, kan passasjerer enkelt fraktes til sentrum med passende transport, for eksempel elektriske busser eller båter.

Et godt sted å bo er også et bra sted å besøke. Vi mener at å flytte cruisehavnen ut av Bergen sentrum, vil være det beste for cruiserederiene, passasjerene og Bergens befolkning.