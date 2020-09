Bergen er en høyst uvanlig by

Ordinær? Langt ifra.

Publisert Publisert Nå nettopp

Student Erik Skutle svarer BT-kommentatoren som mente at Bergen er «berre ein by». Foto: Eirik Brekke (arkiv)

Debattinnlegg

Erik Skutle NHH-student og tidligere stortingsrepresentant

BT-kommentator Gerd Margrete Tjeldflåt skriver at vi må slutte å gjøre Bergen til noe rart og kuriøst. Bergen er tross alt «bare en by» og en «høyst ordinær plass».

I all vennskapelighet: Hun kan ta seg en bolle.

Tjeldflåt har så klart et poeng eller to. Enkelte studenter må komme seg ut av hybelen og faktisk oppleve byen. Og ikke minst må vi noen ganger være litt nøkterne og snakke mer med innestemme når vi skal løse viktige problemer. Godt poeng, enig.

Bergen er velsignet med skjønnhet, skriver innsenderen. Foto: Bjørn Erik Larsen (arkiv)

At vi krangler mer i Bergen enn andre steder, tviler jeg derimot på. Se på debattene om E18, Y-blokken, Lambda-bygget, vindmøller, oljeboring og Gud vet hva. Vi har flere gode aviser og medier i Bergen som løfter frem debattene. Det er i utgangspunktet en god ting. At vi krangler litt om tunneler og sparkesykler, er verken rart eller kuriøst.

Poenget drukner uansett i antydningene om at byen verken er spesielt interessant eller spesielt vakker (ja, du leste riktig). Begge deler kan få selv det mest harmoniske hageselskap til å eksplodere i et inferno av verbale tumulter.

For det første: Objektiv skjønnhet eksisterer, og Bergen er velsignet med skjønnhet i bøtter og spann. Kombinasjonen av sjø, fjell, trange smau, åpne allmenninger, og karakteristiske bygninger er faktisk ganske pent å se på. I alle fall hvis vi skal tro New York Times, Huffington Post, Independent, eller CN Traveller. Klart, de kan jo selvsagt ta feil når de bruker superlativer som «vakker», «fortryllende», og «forførende».

I så fall er det jo ganske spesielt at turistene bokstavelig talt står i kø for å komme hit, år etter år. Bergen er en av Nord-Europas travleste cruisehavner, og langt foran by nummer to i Norge (som for øvrig er Ålesund, en annen vakker by). Det sies mye om cruiseturister, men at de betaler i dyre dommer for å se Brann spille fotball, er det vel ingen som tror. De vil selvsagt se og oppleve Bergen by.

For det andre: Tjeldflåt skriver at studentene stikker fra byen når de er ferdige å studere, det er feil. At en del innflyttede studenter drar hjem til Østlandet eller andre steder når de har fått vitnemålet sitt, er helt naturlig. Folk flest vil gjerne bo der de har røtter og familie, og det å bo et annet sted kommer med betydelige ulemper.

Til tross for dette velger 45 prosent av studentene å bli igjen i Bergen/Hordaland etter de er ferdige å studere. Ja, faktisk så velger rundt 19 prosent av dem som kommer fra Selveste Østlandet å bli igjen i Bergen. Wow. Hva fulle folk lirer av seg på fest, får så være, tallenes tale er klar.

Les også Kommentaren som starta debatten: «La oss slutte å gjere Bergen til noko rart og kuriøst»

Så hvorfor blir så mange igjen i byen? Tilgang på gode jobber er én mulig forklaring, Bergen har sterke klynger innen blant annet finans, havbruk, olje og gass, shipping, helse, musikk og kultur, akademia og medier. Min hypotese er imidlertid en annen.

Hvis man bor i Bergen, kan man gå over Vidden på formiddagen og spise på Michelin-restaurant på ettermiddagen. Eller dra til verdens største bygd – Voss – for å stå på snowboard, og se et av verdens eldste filharmoniske orkestre i Grieghallen på kvelden. Du kan fiske torsk ved Marsteinen, og se på kunst hos Kode rett etterpå. Du kan gå på langrenn på Fløyen og sitte på en pub med en øl i hånden et snaut kvarter senere. Det er unikt.

Friluftsliv og natur gjør oss lykkelige, men det gjør jammen meg pulserende byliv også. I Bergen slipper du å velge, og det gjør trolig oss som bor i byen lykkeligere. Slik sett kan faktisk Bergen være en slags tilstand i sjelen. Mer enn bare en by. Mer enn ordinær. Det er den i alle fall for meg.