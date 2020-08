Når politiet blir skyteskiven

Når vold og aggresjon fra unge mennesker mot politiet blir et problem, er det mange aktører som må ta et samfunnsansvar.

Partipolitikere må være tydelige på hvordan deres ungdomsmedlemmer skal opptre under demonstrasjoner, skriver Martin Kjelby. Foto: Silje Katrine Robinson

Martin Kjelby Nestleder, Politiets Fellesforbund Vest

I vårt demokrati er det spesielt en verdi som står sentralt, nemlig ytringsfriheten. Den er grunnlovsfestet, og den skal beskyttes. Politiet er en sentral aktør i beskyttelsen av våre felles grunnlovfestede rettigheter. Jeg er stolt av å være en del av dette.

Det skjedde noe bekymringsfullt forrige helg i Bergen i forbindelse med motdemonstrasjonen mot Sian sin markering på Festplassen i Bergen.

Jeg ønsker ikke å drive skyldfordeling eller gå inn i det juridiske rundt politiets håndtering av hendelsen. Jeg ønsker derimot å ansvarliggjøre en del aktører som må ta et samfunnsansvar.

Vår rolle som politi er å ivareta sikkerheten til alle borgere som deltar ved en markering eller demonstrasjon, også de utenforstående. Uansett hvor kontroversiell en ytring er, skal man få anledning til å si sin mening. Sier noen noe ulovlig, må dette følges opp i ettertid for å avdekke om det er hatefulle ytringer som er straffbart.

Jeg har stor forståelse for at man kan utvikle et enormt sinne når noen ytrer seg på en slik måte at de angriper selve identiteten til grupper i samfunnet. Allikevel går det her en grense, og det er voldsutøvelse mot den som ytrer seg.

Dette lærer vi våre barn helt fra den tid de viser tegn til at sinne får et fysisk utløp mot noen andre. Trår man over denne grensen, må politiet gjøre jobben sin for å forhindre eller stanse voldsutøvelsen.

Dette er en del av demokratiets spilleregler, og vi som politi er noen av dem som sørger for at disse følges. Andre som må gå foran som gode rollemodeller for disse spillereglene, er våre politikere. Det er rikspolitikere, lokale politikere og kanskje de viktigste, ungdomspolitikere. Vi, som politi, legger oss ikke borti politiske standpunkter.

I kjølvannet etter at Sian var evakuert bort fra Festplassen, ble plutselig sinnet rettet mot politiet. Da politiet ønsket å avslutte sin jobb, ble de forfulgt tilbake til politihuset. Beskyldningene mine kolleger fikk, var at vi beskyttet Sian, var derfor på Sian sin side, og derfor var mine kolleger rasister.

Denne fundamentale misforståelsen av vår jobb og rolle ble plutselig til en legitimering av voldsbruk, stein -og eggkasting mot politiet.

Vi har alle et felles samfunnsansvar. Både politikere, politi, foreldre og medborgere må sørge for at ytringsfriheten fortsatt skal stå som en sterk verdi i vårt demokrati. Voldsbruk svekker ytringsfriheten. Trusler og netthat svekker ytringsfriheten.

Politiet skal gjøre sin jobb med å sørge for sikkerheten til alle som ytrer seg, men også å straffeforfølge hatefulle ytringer. Partipolitikere må være tydelige på hvordan deres ungdomsmedlemmer skal opptre under demonstrasjoner.

Lederfigurer og rollemodeller i ulike miljøer må ikke opptre som agitatorer for voldsbruk, men heller finne legitime måter å uttrykke seg på. Det gjelder også foreldre, de er også rollemodeller som må oppdra sine barn i hvordan vi uttrykker oss med ord og ikke voldshandlinger.

Til slutt vil jeg oppfordre ungdommer til å gå bort til en ledig politibetjent for å snakke sammen. Det er i dialogen vi skaper tillit og forståelse for hverandre.