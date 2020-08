Tid for selvranskelse

Ha dette i bakhodet neste gang du lurer på hvorfor studentene samler seg i parkene.

Mange nye studenter samlet seg i Nygårdsparken under forrige ukes fadderuke. Foto: Tuva Åserud

Debattinnlegg

Anette Arneberg Leder Velferdstinget Vest

Jeg er ganske sikker på at om jeg hadde vært ny student i år, hadde jeg sittet i Nygårdsparken med faddergruppen min. Ikke fordi jeg ikke bryr meg om smittevern, men fordi å komme alene til en by der du ikke kjenner noen, er vanskelig.

Jeg skal på ingen måte unnskylde de studentene som ikke følger smittevernreglene, men dette er et forsøk på å nyansere debatten rundt fadderuken.

Den har vært lite konstruktiv, og vi er vitne til et kroneksempel på et usunt debattklima. Dette er også et forsøk på å minne oss som samfunn om å være litt rause med de av oss som går gjennom en drastisk livsendring.

Anette Arneberg Foto: Privat

For det er faktisk ikke veldig lett å begynne å studere. Flere av de nye studentene jeg har møtt den siste uken mens jeg har gått faddervakt i Bergen, har gitt uttrykk for bekymring og anspenthet.

De kjenner ingen i den nye byen de har flyttet til. Mange har flyttet hjemmefra for første gang og savner et sosialt støtteapparat. Det kan jeg kjenne meg igjen i. Det tror jeg også mange andre kan kjenne seg igjen i, hvis de tenker seg litt om.

Jeg synes vi skylder denne generasjonen å tenke tilbake på når vi selv var i så livsendrende situasjoner, og stille oss selv spørsmålet om vi ville vært noe bedre selv.

Vi må anerkjenne den påkjenningen det er å være ny student i dagens situasjon, og ikke påføre studentene mer skam.

Jeg er i likhet med mange av de nye studentene bekymret. Jeg er bekymret for hvordan det blir å ha en høst fylt med uforutsigbarhet. En høst fylt med restriksjoner. En høst der det blir vanskeligere å få seg nye venner.

Dette bør være en faktor når regjeringen tar beslutninger rundt smittevern – friheten til utenlandsferie kan gå på bekostning av friheten til en god studietid.

En nøkkel til en god studiestart er fadderne og fadderstyrene. De har lagt inn enorm innsats for å sikre en god start for studentene våre. Mange av fadderne jeg har møtt, er gode omsorgspersoner og forbilder. De har gjort det de kan for å inkludere alle, selv etter at fadderuken på kveldstid ble avlyst.

Verdien av det de gjør, er uvurderlig. Det skal vi være takknemlige for. Ha dette i bakhodet neste gang du lurer på hvorfor studentene samler seg i parkene.