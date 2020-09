Unge må ta kampen mot politikernes sløsing

Kampen for økonomisk bærekraft må bli vårt nye klimabrøl.

Alt tyder på at vi unge skulle ha vært de største forkjemperne for mindre offentlige utgifter. Det er vi ikke, skriver Silje Myren Johansen. Foto: Privat

Debattinnlegg

Silje Myren Johansen Unge Høyre

Det hjelper ikke med klimademonstrasjoner, om vi unge ikke også stopper politikernes pengesløsing.

Mens vi streiker for bedre klimapolitikk, sløser politikerne bort pengene vi trenger til løsningene. Skal vi ha råd til å løse klimakrisen og alle andre kriser som måtte komme vår vei, er det på tide å sette ned foten.

Statsbudsjettet og oljepengebruken øker hvert år. Vi bruker milliarder av kroner til økende byråkrati, unødvendige offentlige institusjoner og skyhøye ordførerlønninger. Utgiftene knyttet til korona er et eget kapittel.

Perspektivmeldingen, som spår Norge for de neste 50 årene, viser at Norge allerede bruker for mye penger, selv før koronakrisen. Vi som er unge i dag vil få mindre pensjon, må jobbe lenger og får mindre velferdsgoder enn våre foreldre.

Årsaken er at politikerne har brukt penger de ikke har på ting de ikke burde.

For hvorfor bruker vi milliarder av kroner på verdens høyeste sykefravær, når vi har verdens kanskje friskeste befolkning?

Og hvorfor bruker vi milliarder av kroner på å drifte eldrehjem, barnehager og sykehus når private kan gjøre det bedre?

Alt tyder på at vi unge skulle ha vært de største forkjemperne for mindre offentlige utgifter. Det er vi ikke. Til tross for at vi unge blir sittende med regningen, er det ofte vi som foreslår dyre og unødvendige tiltak.

Gratis tamponger og munnbind til alle er ett eksempel. Midt i en internasjonal økonomisk krise, og en pandemi uten sluttdato mener altså unge folk at dette er gode prioriteringer. Det skremmer meg.

Gratis tamponger og munnbind er bare toppen av isfjellet av unødvendige og dyre forslag. Gratis skolemat, gratis folkehøyskole og gratis skolebøker for alle studenter er andre eksempler. Det viser en total ansvarsfraskrivelse fra en av våre største fremtidige utfordringer, og manglende evne til å se langsiktig.

Hvert enkelt av disse forslagene er ikke i seg selv så oppsiktsvekkende. Men summen av forslagene viser at heller ikke vi evner å prioritere. Det vil koste oss dyrt.

Hvis ikke vi unge snart begynner å ta ansvar for Norges økonomiske bærekraft, vil ingen gjøre det. Resultatet er at vi kanskje ikke har råd til gode klimatiltak, livsviktige medisiner eller nødvendige velferdsgoder om noen år. Årsaken vil være at vi valgte å ikke bry oss når vi hadde muligheten.

Skal vi ha råd til å betale for de endringene vi krever, må vi starte med å bruke pengene riktige.

Kampen for økonomisk bærekraft må bli ungdommens nye klimabrøl.