Natt i Bergen

Jentene på Lidohjørnet blir solgt for n-te gang.

SOLGT: Man kan observere hvordan de to-tre jentene på Lidohjørnet forsvinner, én etter én. Noen ganger ser man mannen de må bli med også, skriver Lea Starck. Elias Dahlen

Debattinnlegg

Lea Starck Bergen sentrum

Om politiet registrerte tipset fra i vår, vites ikke, de responderte aldri. Det kan umulig ha vært det eneste.

Ligger det ikke en viss ironi i at det med jevne mellomrom sirkulerer patruljebiler i gangfart rundt Torgallmenningen?

Men det er klart, oppdraget deres er å passe på gullungene som studerer i byen. Huff da, gjorde det vondt, der du snublet i dine egne ben? Se! Der er det noen som kliner skikkelig til opp mot et utstillingsvindu.

Ved eksamenstider kommer det aldri som en overraskelse når en stakkars fjott må bli hentet med ambulanse, fordi hun trenger pumping. Det legger en demper på stemningen i gaten. Guttene har kanskje oftere anledning til å gi seg før de når bunnpunktet. De tåler jo mer.

Jeg står med tannkosten i hånden mens jeg tar inn scenarioet som utspiller seg syv etasjer lenger nede. Han der med hettegenser står godt innenfor rekkevidde. Vil han skjønne at det ikke er en måkebæsj som treffer hvis jeg ikke spytter i vasken? Det var en ufin tanke. Så klart tester jeg det ikke.

Endelig, der kommer det noe neongult med blålys rundt hjørnet.

Noen ganger går jeg en kveldstur. Da kan man observere hvordan de to-tre jentene på Lidohjørnet forsvinner, én etter én. Noen ganger ser man mannen de må bli med også. De diskuterer noe. Akkurat han her er 60 år, minst. Så går de bortover som om de var kjærester, men fra bruddstykkene man kan overhøre, er det klart at de nettopp har møtt hverandre.

Jeg er så fristet til å snike meg innpå, rope «cheese», knipse et bilde og ta bena fatt, før han rekker å reagere. For en pingle jeg er. Men det er neppe det mest fornuftige man kan gjøre heller.

Får kjøperne motstand, er det ikke fra hvite nordmenn. Vi er enten alene, eller relativt sanseløse. Motstanden kommer fra en edru guttegjeng, typisk andregenerasjons innvandrere, som antakelig er de eneste fornuftige i mils omkrets. Jeg hører dem ikke, men ut fra kroppsspråket er det tydelig hva de mener. «Hva er det du tror du holder på med, ditt svin?!»

Preach it, boys.

Hvorfor får kjøperne holde på sånn? Den åpenbart synlige kriminaliteten er vel bare et symptom på at man ikke har fått bukt med det som foregår i det skjulte.

Et vennlig ord idet jeg passerer jentene som står igjen. I et lite sekund livner ett av fjesene til. Et smil. Så er hun tilbake på gaten. Kanskje har hun et barn hun må beskytte. For kan hun virkelig stå der frivillig?

Hun kan uansett ikke stole på noen lenger. Så langt har alle sviktet. Jeg snur og går tilbake.

Det sitter en mann i en bil på motsatt side av veien og kikker ganske kontinuerlig i frontrutespeilet. Tilfeldig publikum? Venter han på noen? Har han siktlinjen innrettet slik at han kan holde øye med hva som skjer på hjørnet? Hallik? Politimann i sivil?

Neppe det siste. Med mindre bergenspolitiet har funnet ut at de trenger å sminke seg litt, da. Før saken med politietterforskeren som varslet om feil ressursbruk i politiet i Bergen kommer opp i retten.

Jeg avslutter kveldsturen, lager en kopp te og åpner laptopen. Et Google-søk. Ser man det. Politiet har aksjonert på Lidohjørnet før. I tidsrommet mellom 2015 og 2017 var det noen spredte aksjoner.

Jeg ruller videre nedover i søkeresultatene. Hva er dette? Et forum hvor kjøpere ser ut til å diskutere hva man får på gaten. Oppdatert 17. juli 2019. Den linken tør jeg ikke klikke på. Utdraget av en kommentar, som er synlig som preview, er full av stavefeil. Og jeg tenker igjen at dette bare er toppen av et isfjell.

Hvis noen, mindre smarte, kjøpere etterlater seg den typen spor på internett, hvor mange personer utgjør da den totale kundemassen?

Man kan bli sint, skrive et innlegg, bli redd, skamme seg.

Ignorere?

Publisert 14. oktober 2019 19:12