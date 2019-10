Det er nok skatter og avgifter nå

Jeg har i alle år stemt etter overbevisning, men jeg tror det er på tide å tenke på min personlige økonomi ved neste valg.

RØMMER: Listen over skatter og avgifter som politikerne får oss til å betale, er kanskje grunnen til at velgerne rømmer fra etablerte partier, tror Siavash Mirghafari. Ørjan Deisz

Siavash Mirghafari Bergen

Jeg tror det var Margaret Thatcher som sa at sosialistene var flinke til å bruke folkets penger. I norsk politikk ser det ut som det gjelder alle partier. Politikerne er ikke gode til annet enn å vedta nye skatter, gebyrer, moms, toll eller avgifter.

Da jeg selv var aktiv i Arbeiderpartiet, hørte jeg fra mitt eget parti at man kun ville betale noen hundrelapper i året for å blant annet få bedre skole -og helsetilbud. Da snakket de selvsagt om eiendomsskatt. Disse hundrelappene er nå blitt flere tusenlapper for de fleste. For min del er det blitt over 9000 kroner. Det er en mangedobling av en usosial og urettferdig skatt.

Jeg har spart og kjøpt et gammelt hus og brukt over 1,5 millioner kroner for å renovere det. Jeg kan ikke trekke fra en eneste krone av det beløpet på skatten. Det verste er at noen av naboene mine har dyrere hus og betaler mindre eiendomsskatt enn meg.

Så er det bompengene, politikernes lotto, bare at her vinner de hver gang. Utgangspunktet var at bompengene skulle bidra til bedre luft i sentrum av byen. Nå er de overalt, og vi betaler mer og mer i en by hvor kollektivtrafikken ikke er den beste.

Mitt siste eksempel er TV-lisensen. Lenge hørte vi at det skulle bli slutt på denne, men så leste vi at NRK fra 2020 skal finansieres over skatteseddelen. Resultatet er at min familie samlet skal betale mer lisenspenger enn tidligere. Noe vi har til felles med svært mange nordmenn.

Listen over skatter og avgifter som politikerne får oss til å betale, er kanskje grunnen til at velgerne rømmer fra etablerte partier. Det er ganske forståelig at FNB får nesten like stor oppslutning som Arbeiderpartiet. Dette bør vekke politikerne som har distansert seg fra vanlige folk. De bør være kreative og finne andre løsninger for å skaffe penger til stats- og kommunekassen.

Jeg har ingenting imot å bidra til å fellesskapet, men det må være etter et rettferdig system. Jeg vil gjerne betale eiendomsskatt, men verdien av eiendommen må være grunnlag for beregningen og ikke størrelsen på huset. Det føles ekstra urettferdig når man må betale mer enn dem som har dyrere hus. Dette bør alle politikere forstå.

Jeg vil gjerne betale bompenger, men det må være en lavere maksgrense pr. måned, slik at man slipper å betale flere ganger pr. dag. Det må også være mulighet for familier med lav inntekt å trekke beløpet fra på skatten.

Samtidig må prisen på kollektivtrafikk settes kraftig ned, slik at flere begynner å bruke det. Vi kan ikke bare straffe folk som bruker bil, men også belønne dem som ikke gjør det.

Jeg ser også behovet for en TV-kanal som sender nyheter, store sportslige begivenheter og andre programmer uten å basere seg på reklameinntekter. Men det er viktig at denne utgiften deles pr. husstand og ikke på antall lønnsmottakere i huset.

Jeg er klar over at alle må bidra til fellesskapet. Vi får veldig mye for det vi betaler i skatt og avgifter, men det er ikke rettferdig at de som tjener mest, i prosent betaler mindre i skatt.

Det må være større minstefradrag for barnefamilier, enslige forsørgere og lavtlønnede. Kostnader til bompenger og fritidsaktiviteter bør trekkes fra på skatten. I tillegg må egenandelen for fradrag for reiseutgifter reduseres, slik at den faktisk kommer til nytte.

Jeg har i alle år stemt etter mine idealer og overbevisning, men jeg tror det er på tide å tenke på min personlige økonomi og livssituasjon ved neste valg.

