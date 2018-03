I den politiske debatten skal alt skje så fort at rommet for ettertanke forsvinner.

Burde vi politikere bli enige om å la være å kommentere nyheter og enkeltsaker de første 48 timene, spør René Gade på Twitter. Han er parlamentarisk leder for Alternativet i det danske Folketinget, og vil «den værste vildledende surf på mediebølgerne» til livs.

Gade er opptatt av politikernes troverdighet, og til avisen Berlingske sier han at både politikere og borgere ville vært tjent med at politikerne rett og slett var tregere på avtrekkeren.

Ideen om en tenkepause virker fremmed og rigid, men retter fokus på problem i politikken slik den altfor ofte utspiller seg i mediene: det manglende rommet for ettertanke.

Politikk burde ikke handle om å være raskest ute med de største ordene når noe skjer. Jakten på overskrifter og delinger gir ikke rom for ettertanke. Svarene skal komme raskt. Å tenke seg om kan nærmest bli sett på som uttrykk for svakhet, særlig om tenkningen fører til et endret syn på saken.

Politikken ofte er på sitt verste på digitale plattformer. Tempoet er skrudd opp på maks, og beskyldningene sitter løst. Ønsket om å forstå andres synspunkter er lite fremtredende. Bruken av hersketeknikker er stor.

Det sporer lett av til å handle om person og motiv, fremfor saklig diskusjon. Sarkasme og ironi bidrar til å trekke ned nivået. Når politikere oppfører seg slik, er det demokratiet som lider.

I bystyret i Bergen gjøres det et hederlig arbeid med å sikre gjensidig respekt blant politikerne. Tonen er stort sett god i bystyresalen, men ofte noe mer aggressiv i sosiale medier. Det har mye å gjøre med ritualene og høytideligheten i ærverdige Gamle Rådhus, men det handler også om tempo.

Forslagene som blir diskutert i bystyret er med noen unntak godt kjent for alle medlemmene en stund før møtene. Vi har som regel rukket å tenke oss om når vi sitter i salen, og det tar også tid fra hånden er oppe til vi selv står på talerstolen.

Bare den lille tenkepausen fra setet til talerstolen har nok forbedret mange innlegg. Avstanden fra tanke til tastatur er kortere.

Politikere blir stadig konfrontert med nye forslag. Det er ikke alltid slik at den første tanken man får er den viktigste å dele med resten av verden.

Om vi ikke tenker i 48 timer før vi snakker, kan vi i hvert fall la pulsen roe seg ned. Jeg tror neppe René Gades forslag blir realisert, og jeg vil nok ikke følge noen 48-timersregel selv, men budskapet hans er verdt å ta med seg. Tenk først, og bruk gjerne en stund.