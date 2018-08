Akkurat når vi trenger samarbeid mest, starter Nei til EU en aggressiv kampanje.

Nei til EU har startet en aggressiv kampanje mot EØS-avtalen. Det er bekymringsfullt i en tid da verdenssamfunnet er så urolig. Trump er president i USA, verdens mektigste nasjon driver handelskrig mot sine nærmeste allierte og har erklært EU som sin største fiende. Og britene er på vei ut av EU.

EØS-avtalen er en bærebjelke i norsk økonomi, og konsekvensene av å forlate avtalen vil være katastrofale.

Det nye engasjementet er ikke overraskende. Nei til EU sine allierte i Europa har fått stadig nye seire de siste årene.

I Frankrike klarte Marine Le Pen å bli en seriøs kandidat i presidentvalget. I Nederland lå Gert Wilders an til å bli statsminister. I Ungarn, Polen og Italia har nasjonalister fått regjeringsmakt.

Nå venter den norske nei-siden på sin tur.

Men det er akkurat nå det er verdifullt å ha EU på sin side. Spesielt i disse dager ser vi hvor viktig samarbeid med EU er. Som svar på USAs toll på europeisk stål og aluminium, økte EU tollsatsene på enkelte amerikanske eksportvarer.

EØS-avtalen og Norges gode forhold til EU gjorde at vi heldigvis fikk unntak, men dessverre var det ingen garanti for at det skulle skje. Sist gang det var handelskrig, ble vi rammet like hardt som alle andre.

Neste gang må vi sikre oss en garanti, og den eneste måten å gjøre det på, er ved å melde oss inn i EU.

Ingen andre stormakter i verden tar de store utfordringene verden står overfor på alvor - som f.eks. klimaendringer, sikkerhet og de multinasjonale selskapene som blir stadig mer aggressive i kampen for profitt.

Derfor bør Norge jobbe for mer samarbeid med Europa, ikke mindre, slik nei-siden ønsker. Norge kan ikke løse dette alene.

EU er ikke bare en arena for å løse de store utfordringene; det er også et verdifellesskap - som demokrati, samhold og solidaritet. Det er akkurat disse verdiene som har bygget opp Europa fra ruiner etter 2. verdenskrig, til å bli det kontinentet vi ser nå – et kontinent preget av velstand og fred.

Nå er ikke tiden for isolasjon.