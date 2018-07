Det blir litt perspektivlaust når folk blandar saman Trump si omtale av druknande flyktningar og turistar som plaskar i jacuzzien på dekk.

I min kommentar 13. juli kom eg med forslag om avgrensingar på dei mest belastande formene for turisme. I tillegg freista eg å setja ord på den frustrasjonen masseturisme kan påføra lokalbefolkninga.

I sitt svar set Ole-Andreas Elvik Næss, doktorgradsstipendiat ved NHH, kommentaren i bås med Donald Trump si populistiske diskriminering av muslimar og flyktningar. Han kallar språkbruken min «mørkebrun», eit ord som enkelt og greit er ei omskriving av «fascistisk».

Å bruka slike omgrep i ein diskusjon om restriksjonar på cruiseturismen får stå for Næss si rekning. Omtalen av køyretøya er ikkje noko verdivurdering av personane inni dei. Ingen kan lasta folk for å velga slike feriar når vertslanda inviterar til det. Det er hjå oss problemet ligg.

Lat oss sjå på argumenta til Næss om turisme.

Han trekker fram nokre tilfeldige tal som skal visa at Norge ikkje har særleg mange turistar, mellom anna ved å visa til at me har færre besøkande enn blant andre Bulgaria.

Det er ikkje særleg vanskeleg å leika den leiken.

Norge har til dømes omtrent like mange besøkande som Argentina, eit land som er sju gonger så stort og har åtte gonger større befolkning. Bergen har nesten like mange cruiseturistar som Los Angeles, eit byområde der det bur over ti millionar menneske. Slik kan me halda på, utan at det tyder noko som helst.

Det som betyr noko, er korleis turismen akkurat her påverkar akkurat oss.

Næss seier me ikkje kan samanlikna Bergen med til dømes Dubrovnik. Men jau, lat oss gjera akkurat det. Dubrovnik er faktisk svært lik Bergen på dette området.

Ikkje eit vondt ord om Arna eller Åsane, men for alle praktiske formål er det Bergenhus bydel som handterar storparten av turistane i Bergen. Bergenhus og sentrale Dubrovnik har omtrent same innbyggartal og areal.

Begge stader er det ein liten flik av byen «alle» turistar må innom. I Bergen er det området mellom Nøstet og Fjellsiden. I Dubrovnik er det Gamlebyen.

I Dubrovnik har folketalet i Gamlebyen stupt til berre 20 prosent av det det var på 90-talet, i takt med at turiststraumen og slitasjen har auka. Det er blitt så gale at UNESCO trua med å fjerna Dubrovnik sin verdsarvstatus om dei ikkje tok grep. Og det har byen nyleg gjort.

Ordføraren installerte i fjor avanserte overvakingskamera ved alle inngangar til Gamlebyen. Desse registerer kor mange som går inn og ut. Når det er fleire enn 8000 personar innanfor murane, blir området simpelthen sperra for turgrupper.

Og ikkje nok med det: ei ytterlegare innstramming til maksimalt 4000 personar er under innføring.

Dette er sjølvsagt ikkje mogeleg i Bergen. Men det viser at andre turmål tek problemet på høgste alvor. Det er verken ekstremt eller populistisk. Det er nødvendig. Men det passar ikkje inn i ei siviløkonomisk idealverd der det alltid er best med fri flyt av varer, tenester og folk, og marknaden automatisk regulerar alt til det beste for alle.

Næss prøver seg på det klassiske trikset med å framstilla bærekraftig, verdiskapande turisme som noko berre «høgkulturelle» folk driv med. Underforstått: me fisefine rikingar vil ikkje blanda oss med den fattigslege bermen frå bubilane og cruisebåtane.

Dette er eit stråargument, heilt utan hald. Sjølv enkle campingbilar kostar fleire hundre tusen kroner. Mange av dei mobile villaene som køyrer rundt om på norske vegar, kostar over ein million. Cruisebillettar på si side kostar rundt ti tusen kroner veka for dei billegaste variantane.

Ein kan langt på veg koka debatten ned til dette: Har du fleire kundar enn du klarar å handtera, kan du velga dei som betalar best. Det er snakk om god, gamaldags tilbod og etterspurnad. Ikkje noko moralsk vurdering av menneskegrupper, og definitivt ikkje noko Trumpiansk rasekrig.