Tenk deg om før du sprekker på neste cup for barn.

Sommertid er cup-tid. Partille Cup, Dana Cup og Norway Cup står for tur. Bergen Cup er vel overstått. Et fantastisk arrangement med 200 påmeldte lag fra inn- og utland. Et stort apparat med frivillige er i sving over flere dager.

Dommerne er også en viktig brikke i det store spillet; ingen dommer, ingen kamp.

Du kommer gående med hele laget ditt. Omgitt av ti håpefulle håndballspillere på 8–10 år som gleder seg til å spille håndball i sommersol. Du har bikket 40 år, snakker høyt og er midt komfortsonen din.

Privat

Dette er kanskje det kjekkeste du vet, og det betyr mye for deg. Du soler deg i glansen av de skjønne ungene som tripper rundt og kaster ball til hverandre før kampen. Alle hjerter gleder seg, og foreldrene går rundt med mobiltelefon for å forevige herligheten. Du er en del av et stort drømme-team. Det kan ikke bli bedre.

Like bak deg går kampens dommer. Hun er i tenårene og kommer reisende med buss alene til kamp. På alle måter utenfor komfortsonen. Det skjer så ofte i den alderen, men hun er modig og tenker at dette skal gå fint. Bare man klarer å se selvsikker ut.

Over 20 kamper står foran henne. Hun har tatt dommerkurs og har selv spilt håndball i mange år. Ikke alle snakker norsk under cupen. Hva er ordet for linje, brøyt og tramp på engelsk? Det er mye å tenke på. Hun håper at trenere og foreldre er noenlunde greie. For det er alt dette rundt kampen som er krevende, ikke selve dømmingen.

Heldigvis er dommer-apparatet under cupen veldig inkluderende og proft.

Et stort publikum står klart rundt bane åtte for å bivåne det som straks skal starte. Kampen er i gang. Dommeren dømmer tilsynelatende korrekt, og alle jubler for hvert mål som scores. Det er smil og spilleglede på banen. Du er spent og glad.

Litt ut i andre omgang drar det seg til. Barna på banen begynner å bli slitne. Det blir litt klabb og babb om ballen. Dommeren dømmer fortsatt tilsynelatende korrekt, og heiaropene øker i takt med antall målscoringer. Noen voksne klukker og ler, ungene smiler. God stemning.

Du begynner å vandre frem og tilbake langs sidelinjen som en hissig ilder som snart skal til å sprekke. Du var ikke helt enig med dommeren. Ved neste situasjon sprekker du. Hvert ord kommer med stor tyngde mot dommeren. Treffer midt i magen. Flaks for deg at det ikke finnes videodømming på cuper for barn. Da hadde det blitt enda pinligere å se deg i aksjon.

«Jeg ville bare si ifra», sier du i etterkant. «Beklager, jeg er jo så engasjert.» Nei. Du skal ikke si ifra. Du har ikke nødvendigvis mer rett enn dommeren. Og om du har det: Er det krise om dommeren ikke tilkjenner kastet til laget ditt? Er det verdens undergang om kampen ender med uavgjort istedenfor seier?

I neste kamp står en gjeng med foreldre og mumler om hvorvidt ballen var borti en fot eller ikke. Ungene er ti år gamle, og dommeren må høre på baksnakking gjennom hele andre omgang. Hadde du orket det da du hadde sommerjobb som tenåring?

Kampen ender 10–2. En av spillerne spør dommeren: «Hvem har scoret ti mål? Vi eller de andre?» Ungene lever i nuet og koser seg. Det er langt fra alle som aner om de vinner eller taper en kamp. Men du vet.

Og du har trang til å legge skylden på noen dersom det blir tap.

Det er ikke rart at det blir frafall blant dommere, enten det er i fotball, håndball, basket eller andre idretter. Ungdommene får ikke sjansen til å utvikle seg. Under enkelte kamper er det ikke rom for å feile og få konsentrere seg om det som skjer på banen.

Hvor ofte går du i etterkant av en kamp og gir dommeren ros? Kanskje du skal begynne med det. Uavhengig av om du var uenig i alle situasjonene. Hva med å ønske dem velkommen til kamp? Rose underveis og gi gratis vaffel eller is i kiosken etter kampen? Det krever så lite, men betyr så mye for at hun eller han gidder å fortsette som dommer.

Vi voksne må våge å tale hissige ildere midt imot. Min datter turte å snakke rolig til ilderne i etterkant av den første kampen, også i den andre. Det krevde mot. Men ikke forvent at alle dommer-spirer skal klare det over lang tid.