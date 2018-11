DEBATT: Hva med en arkade i sentrum der folk kan kose seg sammen og drive med aktiviteter som for eksempel rulleskøyter?

Det jeg savner i Bergen, er en ordentlig arkade, gjerne en gammeldags en, som trekker røtter tilbake til 1970- og 1980-tallet. Da jeg studerte i utlandet, ble arkadene hyppig besøkt som belønning etter leseøkter, og det noe jeg gjerne skulle hatt her hjemme også.

Arkaden bør ligge sentralt i sentrum og oppmuntre folk i alle aldre til å legge fra seg skjermen hjemme. Her må det være aktiviteter som åpner for at grupper kan kose seg sammen, og aktiviteter som tillater fysisk aktivitet. For eksempel rulleskøyter.

Det skulle også vært et spisested i arkaden, hvor man kan bestille er utvalg av digg mat og gøyal drikke. På kveldene kan det gjøres om til et annerledes utested, som oppmuntrer ungdom og voksne til å gjøre andre ting enn å drikke alkohol.