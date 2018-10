Kjære Knut Arild Hareide. Eg er ikkje medlem i partiet ditt, og eg trudde aldri at eg skulle skriva brev til deg, langt mindre skriva kjære.

Men eg må berre få sagt deg at det du gjer no i haust, er heilt eineståande flott.

Du har våga å reisa ein svært viktig debatt, ikkje berre for ditt eige parti, men for heile det politiske landskapet. Kven annan toppolitikar har tort å setja søkjelyset så tydeleg på det valet landet vårt står foran? Kven andre har sagt så tydeleg at no handlar det om verdival og val av politisk retning?

Sjølvsagt er det fleire som gjer det, men ikkje med den same risiko som du tar – nemleg å stå fram som leiar og samstundes leggja hovudet ditt på blokka. For det veit du at du gjer.

Du har som mange andre sett at det er svært stor avstand mellom det statsministeren og regjeringa seier, og det dei gjer. Det er faktisk slik at den politikken som vert ført i dag, aukar skilnadene i samfunnet.

Det hjelper ikkje å seia at ein arbeider for mindre skilnader samstundes som ein gjev større skattelette til dei som har mest, kuttar i barnetillegget i overgangsstønaden, tar bort fritak av eigendelar for kronisk sjuke, hindrar auke i barnetrygda, aukar barnehagebetalinga samt mange andre tiltak som svekkjer økonomien til dei svakast stilte i samfunnet.

Ein slik retorikk er farleg. Du har sett resultata av denne politikken, og du er tydeleg på kva du ønskjer for landet vårt. Du ønskjer eit samfunn der verdiar som fellesskap, omtanke, medkjensle, meir likskap og meir solidaritet også over landegrensene står høgast. Og du reiser spørsmål som gjer at kvar einskild av oss må kjenna ansvar for å sjølve ta diskusjonen og valet som trengst.

Det er enno tid å stansa den usolidariske politikken regjeringa fører, det er enno tid å halda fast ved og vidareutvikla den gode og inkluderande samfunnsmodellen me har.

Stå på, Knut Arild! Køyr prosessen din slik du ønskjer. Eg er viss på at du ikkje let deg skremma av usaklege utspel frå Høgre og resten av regjeringa, men gjer det du må ut frå ei sterk overtyding om kva som er den rette vegen å gå.