Det er fint med streik, men hva skjer nå?

DEBATT: Når faklene slukkes, må engasjementet leve videre.

ENGASJEMENT: Vi streiket også i min tid. Det var andre tider og andre grunner, skriver Tom-Christer Nilsen (H). Foto: Vegar Valde

Tom-Christer Nilsen Stortingskandidat, Høyre Hordaland

Publisert 23. mars 2019 16:00







Ungdomsskoleelever og andre elever streiker for klima. Heia! I debatten ser det ut som om fraværet er viktigere enn klima. Fraværet er komplett uinteressant, og av alle ugyldige fravær en kan ha, er dette et av de beste.

De fleste som vil kjempe i motbakke i en viktig sak, må ofre noe. Vi er heldige og lever i et land der det eneste du vanligvis må ofre for dine meningers mot, er litt tid og innsats. Eller som i dette tilfellet – litt skoletid.

Vi streiket også i min tid. Da var det andre tider og grunner. Men etter streiken gikk noen hjem og klappet seg på ryggen, og det var det. Andre engasjerte seg i organisasjoner som arbeidet for det de trodde på. Noen få av dem valgte også å engasjere seg i politiske partier.

Det var disse som sørget for endringene. De er grunnen til at samfunnet vårt er mer likestilt, og at samfunnsdebatten er friere. Derfor har freden holdt i Europa siden 1945. Derfor beveger vi oss også mot et mer klimavennlig samfunn.

Dersom dette ikke bare skal bli et tog der alt er glemt når faklene slukkes, må engasjementet leve videre. Selv om politikken på et vis er blitt skyteskive for demonstrasjonene, er det gjennom et engasjement i politikken at dette kan endres. Derfor har jeg en oppfordring:

Ta engasjementet videre i politiske partier. Det er allerede mange der som er enige med dere – i alle partier. Veien går via demokratiet.

