Acer-forkjemperne tjener først og fremst storkapitalens interesser.

Ja-siden i Acer-debatten glemte å fortelle hvorfor energisamarbeid er viktig, skriver styremedlem i Bergen Høyre, Tobias Strandskog, i BT 9. april. Norge har hatt energisamarbeid med EU-land i mange år, så det var ikke dét debatten dreide seg om.

Forkjemperne for Acer klarte aldri å komme opp med et eneste saklig argument for Acer. De drev i stedet med skremselspropaganda, feilinformasjon og latterliggjøring og utskjelling av motstandernes argumenter. Tilhengerne ønsket aldri å begrunne hvorfor Norge skulle gi fra seg forvaltningsretten over vannressursene til Acer, via det politisk uavhengige EU-organet Reguleringsmyndigheten for energi (RME). Det vil bestemme eksport og legging av nye kabler, myndighetene blir bare et sandpåstrøingsorgan uten noen reell innflytelse.

EUs mål er en lavere felles kraftpris i EU. Det vil tjene industrien i EU, men være en ulempe for norske industriarbeidsplasser, forbrukerne og kommunale virksomheter, da norske myndigheter ikke kan ta lokale eller nasjonale hensyn med Acer. Med økt press for mer frihandel er også miljøeffekten ved Acer tvilsom.

Det er lobbyistene til storkapitalen som legger premissene for godt og vel 70 prosent av lovgivningen i EU, og det er også storkapitalen som har ivret for Acer. Forkjemperne tjener dermed først og fremst storkapitalens interesser. Det unnlater Tobias Strandskog og Acer-forkjemperne beleilig å nevne.