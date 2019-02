Solheimsviken er ikkje et farleg område

DÅRLEG RYKTE: Knivdrapet i Vikens gate nyleg har forsterka fordommane som folk har mot bydelen, meiner innsendaren. Foto: Rune Sævig

Margrethe Hjønnevåg Norheim Bebuar i Solheimsviken

Det har skjedd eit heilt forferdeleg drap i nabolaget mitt. Samstundes angår det ikkje meg. Det som hende er grufullt, for han som døydde, for familien og venene hans. Kva nøyaktig som har skjedd, kjenner eg ikkje til.

Men eg kjenner folk som tenkjer at dette er å forvente i Solheimsviken. For der bur det farlege folk. Der må ein passe seg for kvar ein går, der er folk ustabile.

Eg kjenner meg ikkje igjen i det.

Eg bur i sentrum av ein by der ting skjer. Der eg kan møte folk som er rusa. Der folk er ulike og av og til rare. Slik det skjer uansett kor ein bur i sentrum eller sentrumsnære bydelar. Men eg er trygg her. Det skjer ikkje uventa ting som set meg eller barna mine i fare. Den største faren her er trafikken, ikkje folka.

Det bur mange her som har utfordringar i livet, som kjem frå andre land, som lever livet annleis. Det er heilt klart for mange kommunale bustader i området som gjer til at særleg mange med strevsomme liv lever her. Det er framleis ei uløyst politisk oppgåve.

Slike tilhøve er med på å forsterke stigma knytt til denne bydelen, som har ei lang historie med levekårsutfordringar. Det er naudsynt å prioritere Solheimsviken og Løvstakksida for å gjere noko med dette, men det kjennast urettvist med det umiddelbare stempelet som eit farleg område å ferdast i. For det er det ikkje.

Folk som bur her, vil kvarandre godt. Her, som i dei fleste andre nabolag, tek folk vare på kvarandre.