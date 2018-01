Oljepolitikken hører hjemme i Stortinget.

Høstens store klimashow fikk sin konklusjon på torsdag forrige uke. Staten vant det såkalte klimasøksmålet. Grunnloven ble aldri brutt da staten sa ja til petroleumsvirksomhet i Barentshavet.

Greenpeace og de andre saksøkerne må dermed ut med 580.000 kroner i saksomkostninger.

Høyres stortingsrepresentant Peter Frølich advarte tidlig om at søksmålet trolig bygget på feil forståelse av jussen, og mente at saksøkerne i realiteten ønsket å lage domstolsmat av et spørsmål som hører hjemme i Stortinget.

Selv om man er opptatt av klimaet, må et spørsmål som dette avgjøres av demokratisk valgte politikere, mente Frølich.

Reaksjonene lot ikke vente på seg. Vi kunne lese innlegg på innlegg fra klimaaksjonister som mente søksmålet var klokt.

«Du tar feil, Frølich», «forvrenger fakta», «Frølich kaller det amerikanisering, jeg kaller det sunn fornuft», «Søksmålet styrker demokratiet, Frølich», «Uryddig av Frølich» og «Frølich på ville veier» er bare noen eksempler.

Men Frølich hadde faktisk rett. Heldigvis.

Oslo tingrett slår tindrende fast at spørsmål som dette hører hjemme i Stortinget. For å si det med tingrettens egne ord: «Hvorvidt Norge gjør nok på miljø- og klimaområdet og om det var fornuftig å åpne felter så langt nord og øst, er spørsmål som beror på sammensatte vurderinger som bedre vurderes gjennom politiske prosesser som domstolene ikke er egnet til å overprøve.»

Bård Bøe

Saksøkerne har hatt rett til å prøve saken for domstolene, men må tåle å høre at de har bommet fullstendig på jussen. Grunnloven setter grenser, men Stortinget har selvfølgelig ikke brutt Grunnloven ved å åpne for mer oljeboring.

Norsk klimapolitikk er streng, den er balansert av politikere mellom mange viktige hensyn, og den er kunnskapsbasert.

Vi som er opptatt av god klimapolitikk skal fortsette kampen mot klima endringer.

Men den kampen skal vi ta på den politiske arenaen, og ikke gjennom aktivistiske søksmål som det vi var vitne til i Oslo tingrett.