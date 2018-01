For første gang i svelens historie legger den en demper på stemningen.

Jeg gratulerer Fjord1 med verdens første helelektriske fergesamband. Dette vil få mye å si for klima og miljø. Men når de tenker grønt, må de gjøre det både i det små og det store.

Hvorfor i alle dager ble den første grønne passasjeren på fergen mellom Anda og Lote ønsket om bord med svele pakket i plastemballasje og kaffe i papp og plastbeger?

Det forundrer meg stadig at selskaper som satser på miljø ikke klarer å tenke helhetlig. Vi snakker om at vi bryr oss. Vi skryter over at vi tar ansvar. Men hvis vi skal ta ansvar, må vi gjøre det slik at folk ser at det er gjennomtenkt i alt som gjøres.

Kanskje du synes det er en bagatell at jeg klager over emballasjen, men husk at detaljene svært ofte er viktige for at vi skal få til store endringer.

Fjord1 kunne løst fergeåpningens hyggelige utdeling av kaffe og svele med å servere kaffen i termokrus. Krus som passasjerene kunne fått til odel og eie. Gjerne med logoen til Fjord1 på. Da kunne passasjerene samtidig få beskjed om at kruset kan fylles med kaffe eller te hver gang de reiser med fergen.

Svelen kunne vært delt ut uten emballasje. Rett i hånden fra et fat. Den skulle jo uansett spises ganske raskt.

Svelene på fergene har vært en debatt for seg selv. Mange var redde for at de skulle forsvinne. Nå er de plassert i en automat på fergen, slik at folk kan få kjøpt dem selv om ikke det er betjening om bord.

Jeg gjetter at de er pakket i plast der også.

Husk at Vestlandet ønsker å markere seg på miljøfronten. Det gjør Fjord1 så absolutt med å satse helelektrisk. Det hadde bare vært så kjekt om miljøprofilen var helhetlig. Det er bare litt gjennomtenking som skal til for at dette kommer på plass.

La oss alle få en skikkelig «grønn» følelse når vi skal ta de ulike elektriske fergene som kommer fremover.