Etter kort tid innførte jeg «clean bed» og «free sleeping» hjemme.

Jeg skal snart flytte ut av mitt cellekontor, og i likhet med mine kolleger inn i nye flotte lokaler der vi skal arbeide såkalt aktivitetsbasert. Dette innebærer «clean desk» og «free seating». For dem som ikke vet hva dette er, foregår det altså slik at ingen har faste plasser. Alle finner seg en ledig arbeidsplass når de kommer om morgenen, og alle pakker sammen alt utstyret sitt og legger dette i tildelte små skap når de forlater plassen.

Når jeg fikk høre om dette, ble jeg litt irritert på meg selv, for her har jeg tydeligvis sovet i timen. Irritert over at jeg ikke for lenge siden hadde oppdaget hvilket effektiviseringspotensial dette konseptet har, ikke bare på arbeidsplassene, men i hjemmet! Så da skred jeg sporenstreks til verks og innførte «clean bed» og «free sleeping» hjemme hos oss.

Privat

Konseptet er helt genialt og urolig plassbesparende. Det er nemlig slik at man tar utgangspunkt i at behovet for antall plasser er lavere enn antall personer. Så siden både min mann og jeg stadig vekk er på jobbreiser, og ungene rett som det er overnatter hos venner, kan vi altså tillate oss en underdekning i antall senger i hjemmet. En annen fordel med dette konseptet er at du aldri vet hvem du skal sove ved siden av neste natt, noe som skaper økt evne til fleksibilitet og samarbeid mellom familiemedlemmene.

For at dette skal fungere har alle en standard utstyrspakke bestående av dyne, pute, ørepropper og sovemaske i tilfelle du havner på rommet med mest morgenlys. Det er også mulig å søke om tilleggsutstyr, noe mine barn har benyttet seg av. Mine barn søkte om tilleggsutstyr i form av kosebamser, men ettersom oppbevaringsskapene er av begrenset størrelse, og det faktum at gjenglemte bamser i sengen kan signalisere at noen har et eierforhold til sengen, har jeg satt en begrensning på 1 kosebamse pr. person. Dette er alle innforstått med.

Hver morgen pakker vi altså sammen dyner, puter, ørepropper, sovemasker og kosebamser og legger dette i våre tildelte skap. Om kvelden tar vi dyner, puter, ørepropper, sovemasker og kosebamser ut igjen av skapene og finner oss en ledig seng for natten. Veldig enkelt, effektivt og greit.

Og vet dere, konseptet fungerer faktisk. Det er uhyre effektivt. Faktisk har hele familien sovet hele 30 prosent mindre etter at konseptet ble innført. Det vil jeg kalle en suksess!