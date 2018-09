Å skifte etternavn på grunn av hets, kan forsterke problemet.

24. august kunne vi lese en kronikk skrevet av Rena Akbar i BT. Jeg berømmer Rena for å ha stått frem med sin historie. Hun beskriver tøffe utfordringer som daglig møter henne i det flerkulturelle, norske samfunnet.

Mobbing og rasisme er en belastning for mange ungdommer med minoritetsbakgrunn. En jente fortalte meg at hun blir mobbet fordi hun bruker hijab på fotballbanen, men hun slår tilbake og sier til mobberne: «Jeg skal vise dere at hijaben ikke hindrer meg i å bli en bedre fotballspiller enn dere». Hun fortalte meg at det ikke bare er på fotballbanen hun får kommentarer om sitt utseende og bruken av hijab, hun må bruke mye krefter til å forsvare seg selv i ulike sammenhenger.

Hvor lenge orker hun å fortsatte med det?

En annen ungdom fortalte meg at han blir kalt «den fremtidige sosialklienten». Han forsvarte seg med at han har bedre skoleresultater enn mange av dem som sa dette. Likevel emnte de han kom til å ende opp som sosialklient.

Disse ungdommene kjemper mot hverdagsrasismen som ofte er skjult. Men det er lite sannsynlig at endring av navn vil løse problemet, snarere tvert imot. Det kan skape nye utfordringer og kanskje åpne nye dører for rasisme og mobbing.

Noen påstår at det å endre navn, er en tilpasning til samfunnet. Jeg går med på at det er viktig å tilpasse seg det samfunnet som vi lever i, og noe som jeg er pliktig til å gjøre som en del av det å følge lover og normer. Men likevel kan ikke samfunnet ha rett til å kreve at jeg må endre navn for å «overleve». Retten til å velge navn, må gjelde alle og kan ikke begrenses. En persons etternavn forteller mye om personen, både om etnisitet, religion, kultur og tilhørighet. Det må finnes andre løsninger.

For å motvirke fordommer, må vi drive med holdningsskapende arbeid. Voksne må stå frem som gode forbilder for barn.

En gutt på barneskolen som hadde problemer med synet og måtte begynne å gå med briller, gruet seg for å gå på fotballtrening fordi han var redd for å bli mobbet. Da fotballtreneren fikk greie på dette, troppet han selv opp på treningen med briller, og problemet var løst.

Jenter som ønsker å spille fotball med eller uten hijab må bli møtt med varme og empati. Kanskje kan det etter hvert komme kvinnelige trenere med hijab, og ingen vil se på dette som et problem.

Det er viktig at ungdom som Akbar står frem og utfordrer oss til å gjøre noe med dette samfunnsproblemet, slik at vi kan finne gode måter å leve sammen på til tross for ulikheter som navn og etnisk bakgrunn.