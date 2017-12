En kropp full av sprøytestikk, som bare ønsket mer narkotika. Ikke visste jeg at denne kvelden skulle være den første i mitt nye liv.

Da er det den tiden igjen som alltid kommer i romjulen, min tid for ettertanke, refleksjon og følelse av dyp takknemlighet. Jeg skriver dette for forhåpentlig å gi noen håp, og kanskje vise vei for andre. Mange av dere vet at jeg har et fantastisk liv nå, et liv jeg ikke trodde var mulig å få, som jeg rett og slett ikke visste om jeg fortjente, et liv jeg ofte deler om. Det er ønsket om å gi dette videre, som er min indre drivkraft til fortsatt å jobbe i rusfeltet, både på individnivå og systemnivå, men livet har ikke alltid vært slik.

For 6 år siden 2. juledag om kvelden ble jeg innlagt på akuttmottaket for rus på Haukeland sykehus i Bergen. Jeg var et mentalt vrak som gråt og syntes synd på meg selv. Epikrisen som jeg har tatt vare på og som jeg leser innimellom for å minne meg på hvordan det faktisk sto til, beskriver en person så nedbrutt fysisk, at man fryktet for livet. En kropp full av sprøytestikk, som bare ønsket mer narkotika. Ikke visste jeg at denne kvelden var den første i mitt nye liv, et liv uten rusmidler, med verdigheten og stoltheten tilbake, og at der jeg før var likegyldig til liv eller død, skulle få et sterkt ønske om å leve.

Enda så syk jeg var, så var det ikke ledig behandlingsplass i Bergen, men min søster ordnet privat behandling til meg på Østlandet, utenfor Tønsberg. Jeg hadde da mistet alt; jobb, venner, hus, bil, familie, men verst av alt, jeg hadde mistet meg selv og alle illusjoner om hvem jeg hadde vært, var og ville være. Jeg var politimannen som hadde feilet og falt, og jeg så ingen mulighet til å reise meg.

Men min avhengighet er sterk, og jeg dro ikke i behandling for å slutte å ruse meg, jeg dro for å legge meg opp penger og hvile, slik at jeg kunne fortsette. Men på denne behandlingsinstitusjonen traff jeg noen fantastiske mennesker som hadde masse kjærlighet, til meg, en de ikke kjente. Det var noe med den empatien de viste for, den gjensidige gjenkjennelsen, og troverdigheten i det de sa, ærligheten, åpenheten og villigheten som var svært tiltalende på meg, og oppholdet de forskjellige behandlingsinstitusjonene jeg var innom, ble et vendepunkt. Det er menneskene jeg har møtt, som gjør at jeg er rusfri i dag. Det er for meg en svært viktig erfaring.

Etter privat behandling fulgte et opphold i såkalt halvveishus. Personlig mener jeg dette var den viktigste behandlingen for meg. Her måtte jeg lære meg å leve med og innordne meg andre mennesker, ta hensyn til andres behov og ikke bare egne. Rusavhengige har en lei tendens til å bli svært selvsentrerte, ikke fordi vi er onde og vanskelige mennesker, men fordi vi må det for å overleve i rusmiljøet. Selvsentrert het har mange ansikter; selvbedrag, egoisme, falsk stolthet, løgn, bedrag, selvmedlidenhet, aggresjon, sinne, vold, frykt, redsel, jeg kunne nevnt mange flere. Jeg mener rusavhengige må avlære oss denne selvsentrertheten, i alle fall har det vært slik for meg, andre må mene det de vil. Etter dette var jeg i offentlig behandling, hvor jeg ble utredet, diagnostisert og fikk på mange måter begynt å sette sammen puslespillet «Ronny René». Dette er også en svært viktig erfaring; samspillet mellom alle behandlingsplassene, og den forskjellige verdien de forskjellige menneskene jeg møtte, har hatt for meg.

Jeg var i behandling ca. åtte måneder, og jeg føler behandlingen har vært helt avgjørende for min tilfriskning. Derfor er jeg veldig opptatt av at rusavhengige får tilbud om behandling, og at vi har et variert og fleksibelt behandlingssystem. Nesten alltid når noen ikke tilpasser seg rusbehandlingen, skylder vi på pasienten, når vi i stedet burde spurt oss om hva vi som hjelpere kunne gjort annerledes. God behandling for meg, ga meg verdifulle og helt avgjørende verktøy, som jeg har tatt med meg videre. Starten på en personlig utvikling er en helt essensiell del av dette.

2018 markerer på mange måter en endring i norsk ruspolitikk. Det er stor sannsynlighet for at det vil bli endringer i lovverket mot en type avkriminalisering av bruk og besittelse, og det har i lengre tid vært en endring i befolkningen om hvordan man ser på rusavhengige, og hvordan man tenker om narkotika. Mange ser utfordringer og problemer, men heldigvis ser også mange utfordringer og løsninger. Jeg er av de siste. Det er splittelse også innad i rusfeltet, både blant fagfolk og rusavhengige, om avkriminalisering er bra eller ikke. Ofte kan debattklimaet tendere til å bli hardt og ufint. Det er for meg viktig å diskutere sak, og ikke skli over i mistenkeliggjøring og personkarakterisering.

Jeg tror avkriminalisering er den beste måten å hindre nyrekruttering, og legge til rette for at flere avhengige skal få mulighet til å tilfriskne, det tror jeg de fleste som er for avkriminalisering tenker. Men hovedargumentet mitt er at det er etisk forkastelig å straffe noen for at de er syke og viser tegn på sykdommen. Hva så med de unge, nå er det vel fritt frem for å starte å bruke narkotika? Seriøst, er det virkelig noen som har så liten tiltro til våre unge? En ærlig, kunnskapsbasert opplysning er den beste forebyggingen som finnes. Det er jeg helt sikker på, og narkotika er ikke greit å bruke under noen omstendigheter, det er best å la være. Men jeg synes ikke noen skal straffes for dette. Andre mener noe annet, og kjemper for det. Det er helt greit, det kalles for politikk.

Når det er sagt, så synes jeg spørsmålene om avkriminalisering og legalisering får altfor mye plass. De viktigste spørsmålene drukner i skrik og skrål, nemlig hva er riktig og god forebygging (har vi noen gang stilt oss det spørsmålet i Norge?), når starter og slutter en behandling, enda mer fokus på varierte behandlingstilbud og bedre kvalitet gjennom mer kvalifisert brukermedvirkning i form av å bruke likemenn og erfaringskonsulenter. Når det er sagt: Egenerfaringen er ikke et gode i egenskap av å bare være erfaring, spesielt ikke i rusfeltet, egenerfaringen kan også stå i veien for utvikling, dersom man tror at egenerfaringen man selv har gjelder alle andre.

Jeg opplever at for mange med egenerfaring ikke skjønner dette. Da er man ikke til hjelp, da er man til hinder. Derfor er jeg stolt over å kunne si at jeg har fått lov å være med å starte opp «Erfaringssentrum», som er en organisasjon som skal jobbe for å kvalitetssikre erfaringskonsulenter, og derved også kunne jobbe for bedre lønns- og arbeidsvilkår. Det var på tide. Likemannsprosjektet jeg er prosjektleder for i Telemark, legger også stor vekt på dette. Det har vært et utfordrende og lærerikt år på mange plan, og vi er i gang med å skape noe veldig bra, en modell for likemannsarbeid som kan brukes av helsetjenestene i kommunene, Nav og TSB. Vi er mange partnere som drar i samme retning, og det gir resultater.

De fineste menneskene jeg har møtt, er mennesker som har reist seg etter å ha ligget nede. De har ofte en varme, innsikt og forståelse som mange andre ikke har. Denne menneskelige kapitalen bør være selvsagt å nyttiggjøre seg i samfunnet, men som oftest blir man møtt med mistillit og skepsis. Her har vi fortsatt dessverre en lang å gå. Dette bør i fremtiden være en vinn-vinn situasjon for alle.

For meg er likevel det aller viktigste budskapet at det faktisk går an å være rusfri. Dessverre hører jeg noen ganger argumenter som at «man tror ikke på rusfrihet» eller et liv totalt uten rusmidler. Man tror ikke det går an å leve rusfritt. Det er ikke sant, det går faktisk an å leve helt uten rusmidler, ja man kan til og med ha et fantastisk liv. Hadde noen sagt til meg for 15 år siden at jeg ikke skulle drikke alkohol eller bruke andre rusmidler, så hadde jeg ledd høyt. I dag er dette en realitet. Men for at noen skal bli rusfri, så må også andre tro på dette, vi må tilrettelegge for at dette kan skje, samtidig som den rusavhengige må være villig.

Det betyr ikke at rusfrihet er for alle og at det er den eneste riktige veien til lykke, den enkelte må selv i større grad få definere hva som er riktig for en selv. De som velger et liv med rus skal bli møtt med den samme respekten vi ville gitt alle andre, og de skal også ha krav på helsehjelp, akkurat som alle andre. Jeg deler ikke min historie for å moralisere, formane eller oppmerksomhet, men for å vise med eksempel at det er mulig. Jeg vil i 2018 jobbe for større toleranse og aksept for at andre som ønsker å leve et liv som ikke nødvendigvis passer i en A4 form, skal få muligheten til dette. Det er ikke bare etisk riktig, jeg tror også at det er viktig for det norske samfunn

Til alle pårørende, gode hjelpere og fagfolk som sliter med motivasjon og håp, ikke gi opp. Man vet aldri når en person er klar for endring, derfor må vi heller aldri slutte å hjelpe. Men husk å ta vare på dere selv også, en rusavhengig kan slite ut selv den sterkeste person gjennom stadig å svikte. Vit da at sviket ikke er rettet mot dere, men en selv. Avhengigheten er en svært sterk drivkraft. Søk råd hos likemenn og erfaringskonsulenter rundt omkring.

Enkel forskning viser at jo flere ganger en person har vært i behandling, jo større blir sjansene etter hvert for at man skal klare seg. Det er ikke så avansert og vanskelig å skjønne, men noen ganger trenger vi en påminnelse. En død rusavhengig kan ikke hjelpes, bare de som er i live.

I dag feirer jeg seks års totalavhold. Det er mange som kan krediteres en del for dette, både enkeltpersoner og forskjellige fellesskap jeg deltar i, jeg håper dere vet hvem dere er. Men jeg takker også meg selv. Gjennom en ekstrem villighet til endring, dønn ærlighet overfor meg selv, å slippe andre mennesker inn i livet mitt og høre på gode råd, ved stor ydmykhet for mitt nye liv og alt jeg har fått og gjennom å gi tillit til samfunnet rundt meg, kan jeg i dag stolt slå meg på ryggen og feire meg selv.

En god venn har bevisstgjort meg på at det er masse ydmykhet i å være stolt av seg selv. Folk skal vite at det er håp for alle. Alle kan bli rusfri, og det er det viktigste budskapet, selv om vi også skal tolerere at andre ønsker noe annet enn oss selv.