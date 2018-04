Med tanke på alle eggene kommunen kjøper inn, vil en overgang til kun økologiske egg være et positivt bidrag til bedre livsvilkår for tusenvis av høner.

«Kommunen skal bruke sin innkjøpsmakt til å velge dyrevennlige produkter når det er mulig», står det i byrådets politiske plattform.

Det er positive takter, men det er skuffende at byrådspartiene likevel avviser grønne forslag om å ta hensyn til dyrevelferd ved kommunale innkjøp.

Bergen kommune kjøper inn varer og tjenester verdt 2,5 milliarder kroner i året. Det gir oss betydelig forbrukermakt. Denne vil MDG vil bruke til dyrenes beste.

Da bystyret i fjor behandlet anskaffelsesstrategien, leverte vi derfor en rekke forslag om dyrevennlige innkjøp. Samtlige forslag ble nedstemt. Det som faktisk ble vedtatt, etter initiativ fra byrådspartiene, var en enstemmig merknad om at «Bystyret ber byrådet innarbeide hensyn til dyrevelferd ved offentlige anskaffelser i Plan for dyrevelferd.»

Noen måneder senere sendte byrådet dyreplanen ut på høring, men uten at innkjøp var nevnt med ett eneste ord. MDG etterlyste oppfølging av tidligere vedtak, så vel som at det i høringsrunden kom innspill om å ta hensyn til dyrevern ved innkjøp. Deretter ble høringen avsluttet og byrådet kom med en oppdatert plan – som fortsatt ikke nevner innkjøp.

25. april skal dyreplanen til behandling i bystyret, og MDG vil atter en gang legge frem forslag om innkjøp. Vi håper på bedre mottakelse i bystyret enn i innstillende komité, der alle innkjøpsforslag igjen ble nedstemt.

MDG ønsker mindre innkjøp av kjøtt, økt andel økologiske innkjøp, og at kommunen tar avstand fra innkjøp av varer fra eksempelvis broileroppdrett av kyllinger, pelsdyroppdrett og smertevoldende dyreforsøk. Mens det trolig er rimelig åpenbart hvorfor de siste eksemplene er med, møter vi liten forståelse for ønskene om mindre kjøtt og mer økologisk mat.

Det store kjøttforbruket er med på å legge press på dyrene. Jo større forbruk, jo mer intensiv og industrialisert drift for å mette etterspørselen, og dårligere forhold for dyrene.

Økologiske produkter er også fordelaktige i et dyrevennlig perspektiv, selv om ordningen ikke er optimal. Størst er nok forskjellen mellom konvensjonelt og økologisk hønsehold, der øko-hønene har krav på større arealer, mindre flokker, grovfôr fremfor kraftfôr, og gode utemuligheter. Mindre giftbruk i landbruket er også positivt for alle dyrene som lever rundt gårdene, fra bier til fugler.

Vi må styrke øko-regelverket i Norge. Inspirasjon kan med fordel hentes fra den svenske KRAV-ordningen som gir tydeligere føringer for dyrevelferden. I mangel av en skikkelig dyrevelferdsmerking av produkter i Norge, er imidlertid øko-merkingen det beste vi har tilgjengelig. Da bør vi bruke ordningen for å gjøre kommunens innkjøp mer dyrevennlige, samtidig som vi arbeider for å bedre merkeordningen og på sikt få egen dyrevelferdsmerking.

Det er mulig å velge dyrevennlige produkter. Det må byrådet ikke bare skrive i plattformen, men faktisk gjøre om til konkret politikk i hverdagen.

Få politisk redaktør Frøy Gudbrandsens nyhetsbrev hver onsdag ettermiddag. Meld deg på her.