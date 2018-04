For tiden går den glimrende mørke satiren «The Death of Stalin» på Bergen kino. BTs kritiker Emilio Sanhuezas anmeldelse av filmen er nesten mer absurd enn selve filmen.

BT velger å gi den kritikerroste britiske svarthumoristiske satiren «The Death of Stalin» et lunkent terningkast tre. Det er han ganske alene om. Andre norske aviser har stort sett trillet terningkast fem. For all del – det er bra med kritikere som skiller seg ut, men når man leser kritikken tar man seg i å tenke: hvor i huleste får han dette fra?

I anmeldelsen er det også mangler på størrelse med sovjetiske boligblokker. Det burde vært nevnt at Stalin innledningsvis (tidlig i mars 1953) får slag og kollapser, da han mottar et brev fra en kvinnelig pianist med totalslakt av hans tyranniske og totalitære regime.

«The Death of Stalin» oppfatter jeg som en kritikk av diktatur generelt, og et lite spark til Putin. At filmen er forbudt i Russland, kunne også vært tatt med, og det har for øvrig fungert som PR for filmen.

Ifølge anmelderen sparker filmen inn åpne dører. Jaha? Med unntak av den allegoriske tegnefilmen «Animal Farm» (1954), basert på George Orwells roman, hvor ofte har egentlig stalinisme vært harselert med på film? «En skarp satiriker som Armando Iannucci burde valgt noe vanskeligere å spotte enn Stalins begravelse», skriver Sanhueza. Er det for opplagt å ta for seg det skitne maktspillet i Stalins innerste krets like etter hans død 5. mars 1953?

Det eneste filmen om kommunismens yppersteprest jeg kan huske å ha sett er HBOs dørgende kjedelige tv-drama fra 1992, med en stiv og oversminket Robert Duvall som Stalin. Med tanke på at Stalin hadde makt over et rike som strakte seg over hele 11 tidssoner, er det rart at det knapt har kommet en film om han.

For øvrig kan jeg ikke huske noen som helst innvende at den kritikerroste «Der Untergang» (2004) sparker inn åpne dører, selv om Hitlers siste dager i bunkersen er langt mer allmennkjent for publikum enn Stalins endelikt?

Når man leser «Ditt ståsted vil bestemme om du synes skyting av uskyldige mennesker, noe som skjedde både i virkelighetens Sovjet og som skjer ublygt i «The Death of Stalin», er bra humor» tar man seg i å undre på om anmelderen faktisk skjønner svart humor.

Heldigvis er det ingen fasit på hva som er morsomt. Men det er i alle fall ironisk at Moskvas legestand, som Stalin - av konspiratoriske årsaker - nærmest hadde erklært krig mot og sendt til Sibir, knapt er å oppdrive når de trengs som mest, ved den syke diktatorens dødsleie. Andre subtile poeng, som at Stalin og Sentralkomiteen koser seg med cowboyfilmer på kveldstid, er kanskje ikke hysterisk morsomt, men det sier vel litt om hykleriet blant kommunismens ledere.

For russere var Hollywood-filmer strengt forbudt under Stalin, mens John Wayne, som både var kapitalist og forsvarte amerikansk imperialisme med nebb og klør, altså var passende kveldsunderholdning for kommunismens elite.

Alle med interesse for historie og politikk bør sjekke ut «The Death of Stalin» på egenhånd, og ignorere BTs anmeldelse.