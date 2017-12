Den vonde sannheten er at julen er den vanskeligste tiden for meg i året.

Så var den rett rundt hjørnet igjen. Julen, som for normale familier betyr å samles og dele gode minner og gleder sammen. De få dagene der den stressende hverdagen blir glemt og man konsentrerer seg om hverandre. Slik er det ikke for alle.

Jeg er flau og skuffet over at familien min ikke helt stemmer med normene og at omstendighetene gjør det umulig for meg å være sammen med dem.

Den vonde sannheten er at julen er den vanskeligste tiden for meg i året. Jeg husker knapt sist jeg hadde en trivelig jul. Jeg har laget meg en forestilling om at julen ikke er viktig for meg og at dagen er over på noen timer.

Så har jeg innsett at denne tiden ikke bare er noen timer. Det er også lille julaften, der en skal glede seg over at julen bare er én dag unna. Kose seg med gode klementiner i hendene, Twist på bordet, marsipan, god julemusikk i bakgrunnen og gjerne en film til de minste i stuen.

Så kommer julaften. Klokken slår 17, da vet jeg at de fleste familier sitter og hygger seg rundt middagsbordet og slapper av, gjerne med noe godt i glasset og smil om munnen. Familien er samlet, stemningen er god med latter rundt bordet. Maten smaker frydefullt, nettopp fordi de du nyter maten med er de kjæreste du har.

Frokost 1. juledag. Familien er på ny er samlet rundt bordet med roastbiff, eggerøre, julebrød og alt som følger med til denne stunden.

Jeg er fortsatt alene.

Det gjør vondt.

Jeg er 21 år gammel og kan beskrive julen som håpløs. Man skulle trodd at jeg var eldre ettersom jeg beskriver julen slik. Det er ofte eldre mennesker som er ensomme i julen. Men det gjelder også noen av oss unge.

Jeg har prøvd å være servitør på arrangementer for dem som er ensomme, eldre og familier som ikke har råd til julen. Jeg har også vært så heldig at en lærer har tatt meg med inn i hjemmet sitt og tatt godt hånd om meg på julaften. Dette har vært fint, men det er fortsatt ikke slik det burde vært. Savnet etter å være med nær familie i denne tiden kommer alltid til å være der.

Jeg ønsker å fortelle deg som opplever noe lignende som meg, at du ikke er alene. At vi skal nok bli ressurssterke mennesker. Det finnes arrangementer og mennesker som bryr seg. Stå på! Det gjør i hvertfall jeg. God jul og godt nyttår!

BT kjenner skribentens identitet og er kjent med hennes historie og oppvekst i fosterhjem.