Jeg ser dessverre stadig flere arbeidsgivere som behandler arbeidstakere kynisk og brutalt for å presse frem en egenoppsigelse.

Hva provoserer mest? Steinfelds fremferd mot journalister eller kravet på honorar? Det første må han selv svare for, det andre er det faktisk Finansdepartementet som må svare for. I iveren etter å la seg provosere av Steinfeld har mange mistet av syne hvorfor han var der.

Steinfeld ble hentet inn av Christine Meyer i en ekstrem situasjon. Finansdepartementet må som andre følge arbeidslivets spilleregler. Jeg mener måten Meyer ble behandlet på, var uakseptabel. Finansdepartementet presset Meyer for å få henne til å trekke seg. Da hun ikke tok signalene, ble enda kraftigere lut benyttet. Finansdepartementets opptreden er langt fra enestående.

Jeg bistår begge sider i situasjoner der arbeidsgiver ikke ønsker å ha med seg arbeidstaker videre. En leder (som Meyer) må både regne med og tåle ganske mye i en slik prosess. Jeg ser dessverre stadig flere arbeidsgivere som behandler uønskede arbeidstakere kynisk og brutalt nettopp for å presse frem en egenoppsigelse. Arbeidstakere utsettes for alt fra «subtile hint» til ren mobbing.

Eirik Brekke

Hva skal en arbeidstaker gjøre i en slik situasjon? Han eller hun må søke hjelp – hos dyre advokater. Det er ofte vanskelig «å ta» arbeidsgiveren, og arbeidstakere må strekke våpen. Arbeidsgiveren oppnår akkurat det som var ønsket, arbeidstakeren presses ut. Disse sakene er usynlige og er ofte ødeleggende for enkeltpersoner.

Hvem er ansvarlig for denne utviklingen, og hvordan kan det forebygges? Organisasjonene, og i særdeleshet arbeidsgiverorganisasjonene, har et ansvar for å bekjempe denne utviklingen.

Den største og sterkeste av alle arbeidsgivere i Norge, staten, har et særlig ansvar. Jeg opplevde det som sjokkerende å se Meyer-saken utfolde seg i pressen. Jeg blir provosert over at et departement på denne måten legitimerer at arbeidsgivere kan opptre slik overfor sine ansatte.

Enda mer provoserende er det at vi som skattebetalere må være med på å plukke opp den nødvendige (men veldig høye) regningen til Steinfeld.