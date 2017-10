Statsbudsjettet er gull for eliten, men gråstein for resten av oss.

Regjeringen fortsetter sine prosjekter som er skattelette til landets rikeste, mens de sender regningen til vanlige folk og framtidige generasjoner. Noen talende eksempler: I budsjettet underfinansieres sykehusene, såkalte «effektiviseringskutt».

Det vil si at Regjeringen simpelthen ikke bevilger nok penger og at sykehusene selv må finne ut hvor det skal kuttes det neste året. Samtidig økes aksjerabatten i formuesskatten.

BERGENS TIDENDE

Det er målrettet skattelette til de i Norge som har aller mest fra før. Et grelt eksempel på dette er det smålige kuttet i dagpenger.

Fortellingen om statsbudsjettet er også fortellingen om de forspilte sjansene: Her ligger ikke penger til flere lærere, til økt barnetrygd, eller tiltak som gjør at Norge vil oppnå målene i klimaforliket. På tross av at det er smalhans for velferd og nye satsinger bruker regjeringen mer oljepenger enn noensinne

I forslaget til nytt statsbudsjett viser Høyre og Frp at de overhodet ikke er interessert i å gjøre noe med ulikhet i Norge eller med farlige klimaendringer.

Blåere og gråere blir det ikke.