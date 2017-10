Er det ikke rimelig at vi får mindre betalt når vi ikke er på jobb?

Lærer Anders våkner en morgen med en gryende forkjølelse. Ute snør det, bilen er nedsnødd. Anders bestemmer seg for å bli hjemme fra jobb den dagen.

På lærerværelset konstaterer kollegaene at Anders er syk. Den ufaglærte vikaren trenger veiledning av Anders’ kollega, Trygve, for å kunne gjennomføre timene. For Trygve betyr dette betydelig merarbeid. Anders er mye syk, og Trygve har i lengre tid mistet mye tid til å forberede undervisning og rette prøver fordi han må veilede vikarer. Den 12. får både Anders og Trygve utbetalt den samme lønnen.

Spørsmålet er om dette er rimelig.

Perspektivmeldingen peker på at statens utgifter om noen år vil være høyere enn statens inntekter. I årene som kommer, vil statens pensjonsutgifter øke, og inntekter fra oljerelatert virksomhet vil synke. En stadig større andel av oss står utenfor arbeidslivet. Vi blir nødt til å redusere offentlige utgifter.

Dersom det skal kuttes så det monner, vil vi merke det på kroppen. Vil du akseptere å få mindre betalt ved sykdom, eller vil du arbeide mer uten å få mer betalt?

Ja, det tror jeg vi vil. Velgerne er rasjonelle og forstår hva som kreves. Det er bred oppslutning om at alle skal få tilgang på skattefinansiert helsehjelp, utdanning og økonomisk støtte dersom man blir arbeidsledig. Jeg opplever imidlertid at mange av oss har en klar forståelse av at dagens velferdsstat har påtatt seg så mye ansvar, at det rett og slett er på kollisjonskurs med det folk synes er rimelig.

Er det ikke rimelig at vi får mindre betalt når vi ikke er på jobb? Vi har vendt oss til et velferdsnivå våre naboer ikke er i nærheten av. Måteholdet må tilbake. Det er viktig å gi insentiver som stimulerer til innsats. Å gjennomføre pensjonsreformen i offentlig sektor er et annet eksempel på slik insentiv-politikk.

Slike velferdskutt blir ofte omtalt som usosiale. Men hvor sosialt er det å bruke opp alle pengene våre på et par-tre generasjoner? Skal vi forsikre oss om at også barna våre sikres god velferd, må vi sørge for at vi ikke spiser oss så fete at matboden tømmes.