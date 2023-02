Priskrig er bra, men ikke for enhver pris

Norgesgruppen bør bidra til rettferdig konkurranse fremfor å tåkelegge debatten.

Ingvill Størksen i Coop Norge mener Norgesgruppen forsøker å omskrive realitetene i debatten om matvarepriser.

Ingvill Størksen Direktør politikk og myndighetskontakt, Coop Norge SA

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

I BT 9. februar forsøker Norgesgruppens næringspolitiske sjef, Markus Weierud, å tåkelegge debatten om konkurransesituasjonen i dagligvaremarkedet. Prisen for priskrig kan bli svært høy for forbrukerne.

Utgangspunktet for kommentaren er BTs leder 3. februar. Denne beskriver på en svært presis måte realitetene i dagligvaremarkedet, nemlig at de godt dokumenterte forskjellene i innkjøpsprisene for aktørene i dagligvarehandelen over tid medfører at Norgesgruppen vil kunne utkonkurrere sine mindre konkurrenter.

Coop har lenge påpekt dette. De siste måneders historisk høye kostnadsøkninger, i alle ledd i verdikjeden, har gitt saken ytterligere aktualitet. Bedre innkjøpsbetingelser gir nødvendigvis Norgesgruppen rygg til å bære økte kostnader. Dårligere innkjøpsbetingelser kan føre til at Coop tvinges til å selge med tap. Det er ikke holdbart i lengden.

Les også Sjekk tipsene: Elise sparer tusener på smart dagligvarehandling

Det er forstemmende å lese Norgesgruppens lemfeldige omgang med fakta og forsøk på å omskrive realiteter som er godt beskrevet og dokumentert. Et bredt stortingsflertall har krevd at regjeringen tar politiske grep mot usaklige innkjøpsforskjeller fra leverandørene.

Norgesgruppen viser til at «leverandører ikke får mulighet til å gi lavere pris til de kjedene som forhandler hardt og tilbyr gode motytelser». Det er rett og slett ikke sant.

Næringsdepartementets forskriftsforslag krever at forskjeller i innkjøpspriser skal være saklige og begrunnet. Et forhandlingsforbud er det altså ikke, og det er vanskelig å forstå hvorfor Norgesgruppen kjemper så hardt mot forslaget.

Konkurransetilsynet uttalte i siste dagligvarerapport at forskjellene i innkjøpspriser er redusert, men uten å si hvor mye. I tilsvarende rapport fra 2019 fikk vi bekreftet at Norgesgruppens betingelser fra mange av leverandørene var både ti og femten prosent bedre enn hva konkurrentene fikk. Forskjellene skal reduseres mye før man kan snakke om rettferdig konkurranse, selv med saklig begrunnede prisforskjeller.

I motsetning til Norgesgruppen, eies Coop av over to millioner kunder. Vår oppgave er å skape verdier for medeierne, slik vi har gjort i over 150 år. For at dette skal fortsette, er vi avhengig av at konkurransen i markedet foregår under forutsigbare og rettferdige rammebetingelser.

Norgesgruppen bør være sin svært dominerende rolle bevisst og bidra til rettferdig konkurranse fremfor å tåkelegge debatten.