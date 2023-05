«Kan vi ta det etter 17. mai?»

Jeg vil så gjerne være mer effektiv.

Hilde Lekven er selv blant dem som utsetter å gjøre ting til «uken etter 17. mai».

Hilde Lekven Managing Partner, AGILE Interim

Kopier lenke

Kopier lenke

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Er du også en av dem som alltid utsetter ting? «Kan vi ta det etter jul?», «Kan vi ta det etter vinterferien?», «Kan vi ta det etter påske?» og nå er det «Kan vi ta det etter 17. mai?».

Jeg tror alle har hørt dette. Og nå er det ingen som har tid til noe før uken etter 17. mai, inkludert meg. Hvorfor denne tendensen til å utsette, og er det egentlig en effektiv arbeidsmetode?

Jeg vil så gjerne være mer effektiv. Vi må kanskje bare innse at vi mennesker er programmert til å prioritere kortsiktige behov og belønninger fremfor langsiktige mål.

At vi har en tendens til å velge det som gir umiddelbar tilfredsstillelse, selv om det kan føre til at vi utsetter viktige oppgaver. Det sies at dette er en del av vår biologi, og det er ikke alltid lett å bekjempe denne impulsiviteten.

Les også Krever jobben at du presterer i flere ulike prosjekter samtidig? Slik bevarer du fokus.

Når vi utsetter ting, kan det også være fordi vi er redde for å feile eller for å bli avvist. Kanskje vi ikke føler oss godt nok forberedt, eller kanskje vi frykter konsekvensene av nei.

Vi kan også være usikre på hva som kreves, og derfor utsette avgjørelser i håp om at situasjonen vil bli klarere over tid. Jeg har gjort meg skyldig i dette mange ganger, ved å si: Du trenger ikke ta den beslutningen akkurat nå, avvent og se hva som skjer, så kommer nok løsningen til deg.

Men er det særlig effektivt å utsette ting?

Og hva kan vi gjøre for å bryte denne syklusen og bli mer effektive?

Her er noen tips:

Sett realistiske mål og tidsfrister. Det er viktig å ha en klar forståelse av hva du vil oppnå og innen hvilken tidsramme.

Prioriter oppgaver. Identifiser de viktigste og mest presserende oppgavene, og fokuser på dem først.

Unngå distraksjoner. Skru av varsler på telefonen og e-post, og sett av tid hver dag til å konsentrere deg om arbeidet.

Belønn deg selv. Når du har fullført en oppgave, gi deg selv en liten belønning. Dette vil motivere deg til å fortsette og holde fokus.

Lær å si nei. Det er viktig å kjenne sine egne grenser og prioriteringer. Hvis du blir overveldet med oppgaver, kan det være nødvendig å si nei til noen av dem for å kunne fokusere på det som virkelig betyr noe.

Sørg for god kommunikasjon. Vær åpen og ærlig med kollegaer og ledere om arbeidsmengden din og eventuelle utfordringer du møter. Dette kan hjelpe deg med å finne løsninger og få støtte.

Bruk teknologi til din fordel. Det finnes mange apper og verktøy som kan hjelpe deg med å holde oversikt over oppgaver og tidsfrister. Finn de som passer best for deg, og bruk dem til å holde deg organisert.

Ta regelmessige pauser. Det er viktig å gi hjernen en pause for å unngå utbrenthet. Ta korte pauser gjennom dagen for å strekke på bena, få litt frisk luft eller bare slappe av.

Det er ingen enkel løsning for å slutte å utsette ting, men jeg skal i alle fall ta i bruk noen av disse strategiene for å se om jeg kan bli (enda) mer produktiv og effektiv.

Ha en god søttendes, snakkes uken etter!

Innlegget ble først publisert på Linkedin.