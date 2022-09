Ways of Kihling

«En yndet form for polemikk / består i det probate trick / å dytte folk en mening på / hvis vanvidd alle kan forstå. »*

Morten Traavik mener BTs kulturredaktør Jens Kihl er påfallende nærsynt i sin analyse av norsk kanselleringskultur.

God overskrift er minst halve jobben, kan noen synes å mene, ikke minst i vår tids oppmerksomhetsøkonomi. Noe som kanskje kan forklare hvorfor BTs kulturredaktør kommer sent, men godt på banen i den nye akten av hyperteaterforestillingen «Sløserikommisjonen».

Under den vakre, Olav H. Hauge 2.0-klingende tittelen «Draumen om å bli kansellert» i BT 13. september, og der jeg over to sider får låne ansikt til Jens Kihls kanselleringshysteriske høyrespøkelser, argumenterer han like engasjert som forutsigbart mot at fenomenet som ofte beskrives med det håpløst politiserte begrepet «kanselleringskultur», i det hele tatt eksisterer.

Nei forresten, vent. Det eksisterer visst likevel, men går i så fall kun ut over dem som Kihl identifiserer seg med seksuelt (skeive) og politisk (Ways of Seeing-grupperingen i det «frie» norske scenekunstmiljøet). Hmmm.

Interessant teori, Jens, utdyp gjerne!

Den direkte foranledningen for denne mentale spagatøvelsen er selvsagt Norsk kulturråds nylige og sterkt omdiskuterte avslag på søknaden fra Traavik.info, scenekompaniet jeg er kunstnerisk leder for, om fortsatt statsstøtte.

Det vil ikke ha gått mange hus forbi som a) har en viss interesse for kultur i kombinasjon med samfunnsspørsmål og b) ikke bor i en bunker, at jeg og den ikke ukjente Facebook-profilen Sløseriombudsmannen alias Are Søberg siden tidlig 2020 har samarbeidet om det stadig pågående forestillingsprosjektet Sløserikommisjonen.

Dette usannsynlige samarbeidet, og ikke minst konsekvensene av og kontroversene rundt det, er også tema i den ferske NRK-dokumentaren «Prosjekt Sløseri» av det bergensbaserte produksjonsselskapet Two Cathedrals, som blant annet kun én uke etter at den ble lagt ut på nrk.no, var blitt sett av mer enn 200.000. Anbefales herved.

Kanskje er kulturredaktøren av landets største regionavis såpass komfortabel i sitt vestlandske ekkokammer at han ikke leser andre aviser enn sin egen. Uansett fremstår det som påfallende nærsynt og/eller aktivistisk at en meningsbærer i Kihls privilegerte posisjon synes å ha gått helt glipp av de mange og grundige presseoppslagene i kjølvannet av Sløserikommisjonen-kontroversene, som setter hans kjæledegger i Ways of Seeing-miljøet i et mildt sagt besynderlig lys.

Ikke bare står denne gjengen (for det er det de er) bak en over to år lang systematisk, langvarig og grovt omdømmeskadelig kampanje mot meg spesielt og Are Søberg og Sløserikommisjonen generelt. Som svar på våre invitasjoner til deltakelse, medinnflytelse og lekent samarbeid i «Sløserikommisjonen»-forestillingen har denne «W-gjengen» svart med i alle mulige offentlige sammenhenger, inkludert sosiale medier, over to år å utmale meg som rasist, «wannabe-fascist», nazist, høyreradikal, you name it.

I 2019 satte Festspillene i Bergen opp stykket «Ways of Seeing».

De har også utsatt våre samarbeidspartnere BIT Teatergarasjen og dens ansatte for knallhardt og vedvarende press, inkludert trusler om kunstnerisk boikott om ikke BIT trakk seg fra samarbeidet. Dette er gjengen som mener Klassekampen er en høyreavis.

Jeg kunne fortsatt mye og lenge, men får ikke plass til mer på det formatet BT har gitt meg til rådighet. Men det er bare å ringe, hvis Kihl vil og våger gi plass til det jeg kan belegge.

I vårt naboland Sverige har et ekte høyrepopulistisk parti nettopp gjort sitt beste valg noensinne, etter tiår der det har blitt pisset på fra stor høyde av den velmenende skravleklassen og deretter utskjelt for å lukte vondt.

Den ikke-alltid-helt-på-jordet Albert Einstein har dessverre en elendig poengscore ifølge de gjeldende trendene i vår tids offerhierarki – han var «hvit», europeisk, jødisk, hetero (antar jeg), mannlig, funksjonsfrisk og største delen av sitt liv eldre enn 25. (Og var ikke minst aktiv innenfor de velkjente hvit makt-disiplinene fysikk og matematikk.)

Men kanskje, om BTs kulturredaktør lukker øynene og forestiller seg at Einstein var for eksempel en melaninrik transaktivist, kan han finne noe av bruksverdi i dennes definisjon på galskap: «Å gjenta samme handling om og om igjen, men hver gang forvente seg et nytt resultat».**

*Sitat: Piet Hein.

**Red.anm.: Sitatet blir ofte tillagt Einstein, men det er omstridt om han noen gang faktisk sa dette.