Jeg tilgir deg, Bergen

Vi tilgir ukevis uten utsikter mot Ulriken. Hvis du gir oss noe.

Sommerværet kom sent, men godt til Bergen i år – som her på Bryggen 28. august.

Magnus Hoem Iversen Bergen

Jeg tilgir deg.

Det var jo ikke det at vi skulle sole oss hver dag

(Men vi fikk solt oss litt)

Det var ikke det at vi skulle bade så utrolig mye

(Men vi badet minst én gang)

Det var ikke det at vi skulle prøve alle shortsene, stinke solkrem, spise all isen

(Men vi tok en is i shorts, og i et øyeblikk glitret det i smil som i Byfjorden)

Det var ikke det at du skal bli en helt annen by, eller at vi drar til en helt annen by

Det var bare det at du må gi oss noe

Noen dager der alle går rundt og smiler som tullinger

En følelse av forsiktig overflod

Av å ha så mye sollys at det har begynt å renne ut av lommen

Nok til at vi tar oss tid

Nok til at vi kan sløse litt

Nok til at vi er ovenpå,

Ikke som en sultende ved buffeten

Stapper desperat i seg og spyr

Nok til å ikke stresse med det

Nok til å nyte det

Det er ikke det at vi ikke tåler regnet på kinnet

Men noe, kom’an, noe

Du må gi oss noe

Vi tilgir at brosteinene føles som elvebunn

Vi tilgir ukevis uten utsikter mot Ulriken

Vi tilgir deg hele denne sommeren

Hvis du gir oss noe

Du må gi oss noe

Du gjør jo alltid det

Du gjorde jo nettopp det

Hva jeg går og klager for?

Hasje peil. Vetchhh. Ikkje tænk på det.

(Bergenssyndrom, 6/9/22)

Innlegget ble først publisert på Facebook.

