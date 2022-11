Regjeringen må ha glemt Bergen

Kan vi få Erna tilbake?

Christine Meyer (H) vil ha en regjering som forstår Bergen og Kyst-Norge.

Christine Meyer Byrådslederkandidat for Høyre

Før valget lovet Arbeiderpartiet og Senterpartiet gull og grønne skoger. Ett år senere kappes Støre og Vedum om hvem som raskest kan løpe fra løftene sine. Statlig sektor er fredet, næringslivet sitter igjen med svarteper, og Bergen må ta drastiske kutt.

På en rekke områder svikter regjeringen Bergen. Her er fem av dem.

1 Utsetter utbedring av E16 Ras på E16 ved Boge i Vaksdal i 2015. I 30 år har veien mellom Bergen og Voss vært preget av ras og dødsulykker. Bare siden 1992 har 53 mennesker mistet livet på strekningen. Prosjektet er gryteklart. Det er bare å sette spaden i jorden, så lenge pengene kommer på plass. Senest i oktober 2021 høstet Solberg-regjeringen ros for sin storsatsing på Bergensbanen, blant annet fra Hilde Magnusson, leder for Forum Nye Bergensbanen og mangeårig stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet. Det får neppe Støre-regjeringen. Arbeiderpartiet har en rekke ganger de siste årene gått ut og sagt hva de mener om utsettelser på E16. I mai 2017 sa Vedum at «dette er et klokt prosjekt som det er rett å prioritere», mens Støre sa de «står sammen om å gjennomføre fellesprosjektet». Nå har pipen fått en annen lyd. Fremfor bestilling om å bygge, så blir det utsettelse.

2 Bergensfiendtlige kutt Bybanen til Åsane skal gi bedre kollektivdekning til en bydel med over 40.000 innbyggere – og bedre vei for alle som er lei av kø, kork og kaos i Fløyfjelltunnelen. I 2014 lovet Arbeiderpartiet at staten skulle ta 70 prosent av regningen. Det samme har de gjort på inn- og utpust hvert år siden. Nå skroter de løftet. Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet skulle samlokaliseres på Dokken. Akvariet skulle flyttes samtidig og realisere et nytt verdenshavssenter. Her kuttes tilsynelatende to bergenstiltak i en smekk. Musikkstudentene på Griegakademiet har ventet 50 år på et nybygg, og skulle inn sammen med resten av fakultet for kunst, design og musikk i Møllendal. Nå vrakes planene for godt. I mange år har det vært arbeidet med å få på plass nytt politihus i Bergen, men det er helt uklart hva regjeringen gjør med planene.

3 Sultefôring av storbyene For Bergens del er statsbudsjettet katastrofalt. Foreløpig anslått må det kuttes ytterligere 324 millioner kroner på grunn av regjeringens opplegg. Heller ikke sykehjem, omsorgsboliger eller boliger for vanskeligstilte skjermes. Bergen mister til sammen 729 millioner kroner i investeringstilskudd de neste fire årene. Dette får også Arbeiderpartiet lokalt til å steile. Helsebyråd Ruth Grung går ut mot egen regjering i BA 28. oktober og sier budsjettet får «dramatiske konsekvenser». Bergen er største eier i Eviny (tidl. BKK). Mange tror høye strømpriser vil sikre et godt kraftutbytte som kan redde kommuneøkonomien. Det stemmer ikke. Eviny anslår at regjeringens økning i skatt på vannkraft isolert fører til en økt skattekostnad og redusert resultat på 2,5 milliarder kroner. Dersom dette beløpet isteden hadde blitt utbetalt til Bergen kommune, ville det ha gitt cirka 660 millioner ekstra i bykassen. Nå går pengene til en statskasse som renner over fra før.

4 Ap og Sp øker skattene mer enn Rødt I sist alternative budsjett foreslo Rødt å øke skattene med 41,2 milliarder kroner. Støre-regjeringen foreslår 44,8 milliarder kroner på neste års statsbudsjett. Store deler hentes inn fra næringslivet. Budsjettkamerat SV mener «dette er for smått» og «mener at det må hentes inn mer penger». Oppdrettsnæringen utsetter investeringer for 24 milliarder kroner, og reaksjonen i markedet var at 100 milliarder kroner forduftet da havbruksaksjene falt i verdi. Det kan virke som at regjeringen er mot det meste kysten driver med for å finansiere velferdssamfunnet i hele Norge.

5 Staten freder seg selv Trygve Slagsvold Vedum og Jonas Gahr Støre De siste årene har næringslivet i Norge vært gjennom finanskrise, oljekrise, koronakrise og nå pris- og inflasjonskrise. Hele tiden har bedrifter måtte snu hver stein for å holde hjulene i gang. Kontrasten til offentlig sektor kunne ikke ha vært større. I statsbudsjettet for 2023 skal alle på dugnad, unntatt staten. I en tid der pengebruken må ned for å hindre inflasjon, legger regjeringen i stedet opp til å skatte seg ut av krisen. Staten eser ut og beskytter seg selv, mens strikken strekkes stadig lenger for kystens konkurranseutsatte næringsliv – altså dem som skal finansiere fremtidens velferd. Det påvirker evnen til å gjøre nye, grønne investeringer eller gi flere jobb. Vi trenger en regjering som forstår Bergen og Kyst-Norge, for denne har åpenbart glemt oss. Som bergenser og vestlending mener jeg derfor at spørsmålet er uunngåelig: Kan vi få Erna Solberg tilbake?