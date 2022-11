La ukrainske flyktninger få en fremtid i Norge

I Ukraina forverres situasjonen dag for dag.

Mange ukrainske flyktninger registrerer seg for norsk politi på Nasjonalt mottakssenter i Råde i Viken.

Kristine Aarre Hånes Advokat, Bergen

Norske myndigheter må skape samme forutsigbarhet for de ukrainske flyktningene som for andre asylanter med beskyttelsesbehov.

En fersk studie viser at ukrainske flyktninger ønsker en fremtid i Norge. Bare 26 prosent ønsker å returnere til Ukraina når Putins krig er over.

Rapporten er basert på en spørreundersøkelse foretatt i juni 2022 blant rundt 700 ukrainske flyktninger bosatt Norge, og er gjennomført etter oppdrag fra Utlendingsdirektoratet (UDI) og Integrerings og mangfoldsdirektoratet (Imdi). I Ukraina forverres situasjonen dag for dag.

«Ukrainske barn som er begynt på norske skoler, må få fortsette skolegangen her», skriver Kristine Aarre Hånes.

Det er lite som tyder på at krigen snart tar slutt. Det tror heller ikke flyktningene som oppholder seg i Norge, viser studien. Derfor ønsker mange å bli værende i Norge.

Fra krigen brøt ut den 24. februar 2022 og frem til nå, er det kommet rundt 31.000 flyktninger fra Ukraina, viser tall fra UDI. Det er ventet at det vil komme mer enn det dobbelte, totalt cirka 70.000 ukrainske flyktninger, om krigen fortsetter.

Norske myndigheter har gitt ukrainske flyktninger kollektiv midlertidig beskyttelse (etter utlendingsloven § 34) som i første omgang har en varighet frem til mars 2023. Landene i EU har gjort det samme, basert på EU-direktivet om Temporary Protection (2001/55/EC).

En slik midlertidig oppholdstillatelse krever at flyktningene returnerer til Ukraina straks krigen er over.

Om krigen varer utover mars 2023, er det mulig å forlenge den kollektive beskyttelsen inntil tre år, men grunnlaget for tillatelsen faller bort så snart krigen er over.

Først etter åtte år under kollektiv beskyttelse i Norge kan de ukrainske flyktningene få varig oppholdstillatelse i Norge. Til sammenlikning vil personer fra andre land som får innvilget asyl, kunne søke om permanent opphold etter fem år etter en individuell vurdering (etter utlendingsloven § 28, jf. § 62, annet ledd).

Asylanter fra andre land får altså varig oppholdstillatelse tre år raskere enn de ukrainske flyktningene. Asylanter fra andre land risikerer heller ikke på samme måte som ukrainerne hjemsendelse til landet de flyktet fra.

Mange ukrainske flyktninger har mistet hjemmet og jobben sin, og byene deres er blitt ødelagt av Putins krig. Det blir lite å komme hjem til, og flyktningene frykter det som måtte møte dem ved retur til Ukraina.

Det er imponerende at norske myndigheter har handlet raskt ved å innvilge midlertidig kollektiv beskyttelse og bosatt mange ukrainere på rekordtid. Men hva med fremtiden deres? Studien viser at mange er redde for fremtiden dersom de må returnere til Ukraina.

Ukrainske flyktninger må få kunne legge planer for fremtiden. Ukrainske barn som er begynt på norske skoler, må få fortsette skolegangen her. Den kollektive midlertidige beskyttelsen med begrensede rettigheter betyr at livet deres nå er satt på vent.

Norge bør gå foran med et godt eksempel og sikre ukrainske flyktninger en trygg fremtid i Norge. De ukrainske flyktningene bør derfor innvilges asyl allerede nå.